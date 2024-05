Rozloučení s herečkou Postlerovou bude 14. května v Divadle na Vinohradech

ČTK

Veřejné rozloučení se zesnulou herečkou Simonou Postlerovou bude 14. května v 11:00 v Divadle na Vinohradech v Praze, kde působila přes 30 let. Lidé budou moct přinášet květiny o hodinu dříve. Od 13:00 hodin bude následovat mše svatá v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru. Uložení do hrobu se uskuteční v rodinném kruhu, sdělili pozůstalí. Postlerová zemřela nečekaně 5. května ve věku 59 let.

Herečka Simona Postlerová. | Foto: ČTK