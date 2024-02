Sehnat medvídky s HHC není problém. Chutnají stejně jako klasické, popisuje žena

Oproti klasické marihuaně, pro jejíž sehnání už musí uživatel podstoupit alespoň mírnou námahu, jsou sladkosti s HHC dostupné téměř všude. Vystavené přímo u poklady jsme je potkali v první větší večerce na Praze 4, přitom jejich nákup není ničím podmíněný ani pro děti.

Zážitky po požití medvídka zamávají i s leckterým dospělým, který má s „hulením trávy“ nebo snědením sušenek, popřípadě koláčků s THC zkušenost. „Medvídek chutnal přesně jako klasický, i tak vypadal. Kdybych nevěděla, že v tom je něco přidaného, po snědení bych to nepoznala,“ vypráví žena, která se rozhodla medvídka HHC otestovat, ale nepřeje si být jmenována.

Vláda dočasně zařadí látku HHC na seznam návykových látek:

Vláda dočasně zařadí HHC na seznam zakázaných látek. Z pultů zmizí do měsíce

První stav jí začal najíždět asi po půl hodině. Ze začátku to bylo v pořádku, ale posléze začaly být pocity víc intenzivní.

„Nejdřív to bylo, jako kdybych byla hodně opilá. Chtělo se mi spát. Moc jsem nedokázala vnímat, co mi kdo říká. Jen jsem si chtěla lehnout. Stav se rozjížděl čím dál tím víc a nešel zastavit. Ležela jsem na gauči, ale nebyla jsem schopná moc mluvit. Střídavě jsem se potila a buď mi bylo chvilku teplo nebo zima, ale obojí šlo vždy do hrozného extrému,“ popisuje s tím, že se jí chtělo zvracet.

Stav provázelo bušení srdce, ztráta citu v levé ruce, ospalost, ale zároveň neschopnost usnout. Změněný stav cítila až do druhého dne odpoledne, kdy se teprve objevil pocit, který by se dal přirovnat vykouření „brka“ z marihuany. V pytlíčku bylo přibližně čtyři až pět medvídků a stál kolem 200 korun.

Večerka v Praze 4. Produkty s HHC jsou vystavené přímo u pokladnyZdroj: Deník/Eliška Stodolová

Sladkosti s HHC přitom za běžných okolností přitahují hlavně mladší generaci. „To jsou pro mě už novoty. Já už jsem pevně ukotvený v THC a alkoholu. Chvilku mě to lákalo, protože to má mít stejné účinky jako THC, ale medvídka nevyhulím,“ odpovídá se smíchem jiný rekreační uživatel marihuany na dotaz Deníku, zda chce HHC medvídky vyzkoušet.

Co potřebujete vědět o látce HHC. Deník připravil odpovědi na důležité otázky:

Přehledně o látce HHC: Co může způsobit, kdy zmizí z obchodů, co chystá vláda

Produkty s HHC jsou snadno dostupné nejen ve formě cukrovinek, ale i v podobě už předem ubalených cigaret. Ty stojí podobnou částku, jako sladkosti. Jeden takový samoobslužný automat se nachází přímo v OC Chodov vedle supermarketu Albert. Nákup zboží v automatu přitom nikdo nekontroluje a platit lze jak kreditní kartou, tak i v hotovosti. Automat je přitom umístěný přímo vedle automatu pro děti s kartičkami Pokémon.

Blíží se omezení prodeje

Po požití cukrovinek s HHC musela být v posledních týdnech podle poslance Toma Philippa (KDU-ČSL) hospitalizována zhruba stovka mladých lidí a dětí. Intoxikovaní pacienti mají poruchy vědomí, které mohou trvat den až dva, výkyvy nálad, mohou být agresivní či trpět nevolnostmi.

„Počet dětí, které po konzumaci cukrovinek s HHC končí v nemocnicích, narůstá. Proto se vláda rozhodla, že dočasně přidá HHC a podobné produkty na seznam zakázaných látek,“ řekl ve středu 7. února po jednání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Bonbony obsahující rizikové HHC by podle něj měly z automatů a dalších prodejních míst zmizet zhruba do měsíce.