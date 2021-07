Soumostí přes ostrov Štvanice vzniklo v roce 1912, když byl nahrazena provizorní dřevěná lávka. O padesát let později však komunisté na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století nechali historickou stavbu, pod níž se podepsal krom jiných známý architekt Pavel Janák, rozšířit a udělali z mostu prakticky dálnici v centru hlavního města. Součástí Hlávkova mostu je od počátku také tramvajová trať.

Jenže druhý nejvytíženější pražský most přes Vltavu už roky viditelně chátrá. V letech 2018 a 2019 provedli odborníci diagnostiku, jejíž závěr potvrdil nutnost jeho opravy. Nosná konstrukce mostu je na klasifikační škále na stupni VI (velmi špatný), horší už je jen havarijní „sedmička“. Spodní stavba je na tom o trochu lépe se stupněm V (špatná). Podle primátorova náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) je Hlávkův most „ostuda“.

„Dnes cesta z jedné strany na druhou kvůli drncání připomíná lesní polňačku,“ napsal na sociální sítě pražský radní a slíbil, že s „drncáním“ bude konec. „Už není možné řidiče nechat trpět. Nehledě na to, že tato oprava sníží rychlost chátrání. Tím se zase zjednoduší jeho připravovaná celková rekonstrukce a odlehčíme městské kase,“ dodal Scheinherr.

Na opravu přispěl státní fond

„V první fázi před zahájením kompletní rekonstrukce dojde k opravě havarijní vozovky. Jedná se o celkové předláždění stávajícího povrchu, kdy bude nutné dlažbu kompletně rozebrat, vyrovnat nerovnosti spodní vrstvy a zadláždit původní žulové kostky do vozovky,“ uvedla TSK v tiskové zprávě s tím, že předláždění vyjde na pět milionů korun. Praha sehnala finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Uděláme vše proto, aby měly práce co nejnižší dopad na plynulost dopravy. Nevyhneme se však místním omezením jízdních pruhů,“ vzkázala motoristům magistrátní firma. Silnice na mostě se tedy bude opravovat v několika etapách tak, aby nezvniklo „úzké hrdlo“ a netvořily se kolony na magistrále ve Wilsonově ulici, případně na druhé straně v Holešovicích a na Malé Straně. Kolem tramvajové zastávky Štvanice se však dělníci zúžení do jednoho pruhu stejně nevyhnou.

Scheinherr prosí řidiče o trpělivost

„Prosím řidiče o trpělivost minimálně první týden, než si doprava sedne,“ uvedl Scheinherr směrem k části veřejnosti, která se bojí dopravního kolapsu. Někteří také namítají, že prostředky na předláždění jsou vyhozenými penězi. Vedení metropole počítá, že v souvislosti s celkovou rekonstrukcí bude povrch vozovky na Hlávkově mostě z takzvaného tichého asfaltu.

Jelikož je historická stavba chráněnou kulturní památkou, musí Scheinherr a spol. postup koordinovat s památkáři. Pražský magistrát bere ohled také na připravovaným projektem filharmonie na Vltavské, která – slovy primátorova náměstka – promění „dynamiku celého území včetně dopravy“.

„Před stavem mostů nezavíráme oči,“ ubezpečil za koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) radní Scheinherr, jehož do komunální politiky vynesl občanský aktivismus ve snaze zabránit demolici Libeňského mostu. Hlávkův most by se měl podle dřívějších vyjádření magistrátu opravit do roku 2025.