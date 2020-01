Současná pražská koalice během jednoho roku ukončila „vrcholné partnerství“ s Pekingem a zároveň ho uzavřela s Tchaj-pejí. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) za to sklidil slušnou pozornost v zahraničí. A s výjimkou pevninské Číny byly ohlasy převážně pozitivní. Nejvíc pochopitelně na samotném Tchaj-wanu, kde dostal Hřib přezdívku „handsome mayor“ (nádherný primátor).

Pražský primátor Zdeněk Hřib a starosta Tchaj-peje Kche Wen-če podepsali 13. ledna 2020 v Praze partnerskou smlouvu o ekonomické, obchodní a kulturní spolupráci mezi oběma městy. | Foto: Denik / Lukáš Kaboň

Začátkem roku publikoval prestižní britský deník The Financial Times článek o Hřibově vzdorování čínské diktatuře a jejím tlakům. Text v úvodu připomíná počátek Hřibovy „asertivity“: loňskou recepci v Praze, na které čínský velvyslanec opakovaně naléhal na Hřiba s tím, aby vyprovodil ke dveřím tchajwanského diplomata se zdůvodněním, že Peking neuznává nezávislost Tchaj-wanu. „Odmítl jsem, protože my nevyhazujeme naše pozvané hosty,“ komentoval pražský primátor loňskou událost pro FT.