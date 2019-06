Podle Ropidu se postoje lidí různí. „Na jedné straně cestující předem ví, kolik má času. Někteří se ale obávají zvýšeného množství úrazů v důsledku spěchu,“ uvedl oficiální twitterový účet organizátora veřejné dopravy v metropoli a okolí. Možných zranění se údajně bojí hlavně pracovníci pražského dopravního podniku (DPP), kteří odpovídají za prostor stanic metra.

U diskutujících na sociální síti ovšem tato obava vyvolala spíše posměšky. Ropid reaguje smířlivěji a řeší, že by se na tabulích neobjevovaly příliš brzké odjezdy, které stihnout nejde, nebo je lze doběhnout pouze atletickým výkonem. „Větší problém, než že člověk při spěchu zraní sebe, je, že při tom může zranit i někoho jiného. Na druhé straně je samozřejmě otázka, jak se počet spěchajících změní, protože naopak ti, co dnes spěchají, protože neví, kdy metro jede, už nebudou muset spěchat,“ napsal mluvčí Filip Drápal do diskuze.

V pondělí městská firma rozjela debatu také na facebookové stránce, kde se ptá na stejnou otázku, ale přidala už také vizualizace z vozů metra či tramvají, jak by mohlo informování cestujících v budoucnu vypadat. Někteří uživatelé si stěžují na umístění obrazovek. „Jen to vidím a už mě bolí hlava. Doufám, že to bude dva metry nebo výš nad podlahou kloubu,“ uvedl třeba Radovan Paška se strachem, že se o informační tabuli praští. Jiným vadí, že informace zobrazované na displejích nebudou zdálky dobře čitelné.

Data o poloze spojů nemůže DPP poskytnout

Ačkoliv se sem tam najde nějaký kritik („zbytečnost, která bude stát miliardy“), tak chystaná novinka je přijímána docela pozitivně - ovšem s tím dovětkem, že už měla přijít dávno. Tweety a facebookové komentáře pak zmiňují ještě jeden související problém: cestující by uvítali, aby mohli přímo v mobilu sledovat, kde se jejich spoj nachází.

Ropid by rád tato data do aplikace použil, avšak dopravní podnik, který data v rámci svého řídicího systému sbírá, je však nemůže poskytnout kvůli smlouvě s dodavatelem - firmou Xanthus. Data o poloze už přitom organizátor MHD u ostatních dopravců má, týkají se především regionálních autobusů a vlaků. Zapeklitou situaci řeší už několik měsíců vedení Prahy.

Pokud by se podařilo data získat, pomohlo by to i jednotnému informačnímu systému, který se připravuje. Radní nedávno schválili soutěž na design zastávkových označníků - prototyp by měl vzniknout na Palackého náměstí. Projekt zpracuje studio Olgoj Chorchoj, které už vytvořilo podobu přístřešků i městského mobiliáře. V budoucnu by tak hlavní město mohlo být „osázeno“ aktuálními informacemi o odjezdech spojů, které už nyní usnadňují cestování například na Hradčanské, Radlické či na zastávkách tramvajové trati na Barrandov.