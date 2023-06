Oslavte konec školního roku v Zoo Praha. Všechny děti mají vstup jen za korunu

Pražská zoo si pro školáky k oslavám konce školního roku připravila speciální akci. Všechny děti do patnácti let budou mít tento pátek 30. června vstup do zoologické zahrady za pouhou jednu korunu. Tradiční akce však tento rok přinesla jednu malou změnu. Letos už totiž nezáleží na prospěchu a školáci tak mohou své vysvědčení nechat doma.

Pár vyder hladkosrstých v Zoo Praha. | Video: Zoo Praha