Odboráři z celé země se středu 29. března v poledne sešli před sídlem vlády, aby tam protestovali proti reformě penzí a normě Euro 7. Podle pořadatelů ze svazu Kovo dorazilo přes 2000 lidí, podle policie několik tisíc. K protivládním protestům na demonstraci odboráře vyzval opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Na akci vystoupili i další politici z opozice či mimosněmovních stran.

„Zvali jsme i zástupce vlády, ale ti mají z nás strach. Nechtějí slyšet pravdu. Přišli jsme jim dnes sdělit, jak se lidem žije a co si myslí o jejich krocích. Proto pan premiér dnes doslova utekl na druhý konec republiky do Jeseníku,“ řekl na začátku protestu předák svazu KOVO Roman Ďurčo. Podle něj kabinet „kašle na sociální dialog“, ministři na jednání tripartity vždy nechodí a vypouštějí testovací balonky k reformním návrhům.

„Počínaje dneškem se začínáme hlasitě ozývat a říkáme takovému dialogu ne. Chceme, aby vláda plnila své sliby, které slíbila před volbami,“ řekl šéf svazu. Vládu označil za asociální.

Odboráři svazu KOVO chtějí protestovat proti zvýšení důchodového věku na 68 let a proti podobě důchodové reformy. Požadují dřívější penzi pro náročné profese bez krácení pobírané částky.

Odboráři vyzvali kabinet, aby začal s politiky všech stran, s odbory a zaměstnavateli diskutovat o „možných úpravách důchodového systému za účelem jeho konsolidace“. Předáci požadují dřívější důchod bez krácení pobírané částky pro profese z takzvané třetí a čtvrté kategorie. Týkalo by se to asi 400 tisíc lidí. Odbory žádají, aby se kabinet „zdržel strašení a přestal vypouštět balonky“. Vláda podle nich musí přijmout „spravedlivou daňovou reformu“ bez dopadu na seniory, rodiny či chudé.

Zrušení superhrubé mzdy považují odboráři za chybu, vládní strany ji podle nich mají napravit. Vláda má také hájit české zájmy v unii tak, aby opatření neničila domácí průmysl. Vést má sociální dialog.

Šest požadavků

„Je to šest požadavků, které požadujeme splnit, jinak vyzýváme vládu k odstoupení,“ řekl místopředseda svazu KOVO Ivo Kužel.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že návrh zákona s dřívějšími důchody pro náročné profese předloží letos ve druhém pololetí a s uzákoněním důchodového věku na 68 letech ve svých návrzích nepočítá.

Věková hranice pro odchod do důchodu se posouvá už nyní, v příštím desetiletí se má zastavit na 65 letech. Podle záměrů by se v postupném navyšování mohlo dál pokračovat podle vývoje doby dožití. Podle Jurečky je potřeba zohlednit délku života i odpracovanou dobu a náročnost práce. Reformní změny penzí se mají dotknout čtyřicátníků a mladších, uvedl ministr.

Odboráři mají výhrady také k podobě nové emisní normy Euro 7. Obávají se rušení pracovních míst a propouštění.

KOVO patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Tato největší odborová centrála v Česku protest podporuje. Dorazit by měli i členové z dalších svazů. Do Prahy se chystají také odboráři z automobilky z Mladé Boleslavi a Kvasin. Podporu vyjadřují i někteří politici. Na akci by měl vystoupit předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš či šéf mimosněmovních sociálních demokratů Michal Šmarda. Pořadatelé očekávají i šéfku komunistů Kateřinu Konečnou či zástupce opozičního hnutí SPD.

Před sídlem vlády byly podle pořadatelů více než 2000 lidí. Další přicházeli. Podle policistů dorazilo několik tisíc účastníků. Odboráři měli s sebou kromě vlajek svých svazů také trumpety, řehtačky, píšťalky či bubny. Vybavili se cedulemi proti normě Euro 7 či transparenty s odmítnutím důchodu v 68 letech. Kousek od pódia stála skupina komunistů s rudými vlajkami. Vidět bylo i velké množství národních vlajek. Vedle odborářů na pódiu vystoupili šéf poslanců SPD Radim Fiala, předseda ČSSD Michal Šmarda či šéfka komunistů Kateřina Konečná. Mluvili o minimální penzi, inflaci či cenách potravin. Kritizovali vládu.

Lídr hnutí ANO Andrej Babiš vyzýval k dalším protivládním protestům. „Prosím, zorganizujte to, my vás podpoříme… A to my chceme bojovat s vámi proti nim (proti vládě). Vy odboráři to máte v rukou. Pokud se zorganizujete všichni a každý ukecá někoho, aby přišel, tak potom ta Letná,“ uvedl Babiš.

Na místě byli podle pořadatelů i zástupci Přísahy, strany Levice či hnutí Budoucnosti. V davu se podle zpravodaje objevil i šéf PRO Jindřich Rajchl.

Své kolegy z KOVO přijeli podpořit odboráři z automobilky Škoda z Mladé Boleslavi. Před sídlem vlády byli také zástupci svazů veřejné sféry. „Přišli jsme vyjádřit podporu. Týká se to i nás, hlavně našich dětí,“ řekla ČTK místopředsedkyně zdravotnických odborů Jana Hnyková. Rozčarování naopak neskrývali někteří odboráři z veřejného sektoru. Řekli, že jim vadí vystoupení politiků. Odbory tak podle nich ztrácejí „poslední zbytky legitimity“.

Akce se neobešla bez vulgarismů

Někteří účastníci se nevyvarovali vulgarismů. Na velké plachtě nedaleko pódia stálo: „Česká vládo, pokud s námi nechceš jednat, táhni do prdele“. Na podomácky vyrobeném transparentu zas bylo: „Nejsme ve válce, jsme v prdeli“.

Akce skončila kolem 13:40. Účastníci se postupně rozcházeli. Na pořádek dohlížela policie. Na místě byl i antikonfliktní tým.