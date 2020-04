S cílem poskytnout další kapacity pro odběry a navýšit tak počet testovaných lidí, zahájí hlavní město v pondělí 6. dubna v areálu pražského Výstaviště vlastní odběrové místo pro testování na nákazu koronavirem. Fungovat bude každý všední den a provoz místa zajistí Městská poliklinika Praha s Výstavištěm Praha, Českým červeným křížem, zdravotníky a mediky.

„Jsem rád, že mohu informovat o novém odběrovém místě, které zřídilo hlavní město Praha ze své iniciativy. Odběrové místo se nachází v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích a bude fungovat od pondělí 6. dubna. Cílem je hlavně snaha poskytnout a navýšit kapacity pro odběry,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Praha se snaží pomoci

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Takzvaný drive-thru režim, ve kterém bude testování probíhat, omezuje možnost přenosu nákazy, neboť se odebrání vzorku provádí přímo z osobního vozidla přijíždějícího klienta. Tento způsob vyšetření není vhodný pro menší děti, u kterých je vyšetření z osobního vozidla problematické.

„Ukazuje se, že Praha umí zmobilizovat kapacity a pomoct zlepšit neutěšenou situaci ohledně testování obyvatel. Narážíme však na kapacity na straně státu, který neumí zajistit potřebný počet certifikovaných laboratoří pro vyhodnocování vzorků. Protestovanost obyvatelstva je přitom i podle Světové zdravotnické organizace to zásadní pro podchycení epidemie," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček

Užitečné informace

Provozní doba je stanovena na všední dny od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 18.00 hodin.

Poslední vozidlo bude do areálu vpuštěno tak, aby byl poslední klient obsloužen právě v 18.00 hodin.

Klienta může přivézt i řidič, který se testování neúčastní.

Lidé budou vyšetřeni pouze na základě doporučení praktického lékaře nebo hygienika.

Kromě žádanky (papírová, elektronická i formou sms zprávy) musí být lidé vybaveni také kartičkou zdravotní pojišťovny, dokladem totožnosti a propiskou nebo perem.

Fungují i mobilní odběrová místa



Další odběrové místo připravuje Praha ve Žlutých lázních, a to společně s Armádou ČR. Praha mimo to zajistila čtyři mobilní odběrová místa vozidly zdravotnické záchranné služby a městské policie, které odebírají vzorky přímo v domácnostech.

„Za Prahu máme teď připravená odběrová místa na Výstavišti a ve Žlutých lázních, v pondělí otevíráme první z nich. V případě Žlutých lázní musíme vyčkat, než Ministerstvo zdravotnictví rozšíří laboratorní kapacity na diagnostiku. Prozatím rozšiřování míst vázne hlavně na tom, že se testy nestíhají vyhodnocovat,“ uvedla radní Milena Johnová.