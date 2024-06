Zastávky autobusů v Praze budou na znamení. Co to znamená pro cestující?

S koncem června se cestující musí připravit na novinky u všech autobusových i trolejbusových zastávek v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Na všech bude totiž platit jednotné pravidlo - zastávky budou pouze na znamení. Co vše změna přinesene a na co by si cestující měli od příštího měsíce dát pozor?

Slavnostní zahájení provozu na trolejbusové lince č. 59 Nádraží Veleslavín – Letiště Václava Havla Praha. | Video: Deník/Radek Cihla

Organizace ROPID, která má na starosti plánování pražské MHD, představila svůj návrh na sjednocení systému zastávek. Od letošního jara začala pracovat na změně, která si dává za cíl přinést zkrácení intervalů, plynulost dopravy, snížení hluku a emisí škodlivin. Kromě toho se očekává i úspora pohonných hmot a snížení finančních nákladů. Tato změna se dotkne všech autobusových a trolejbusových zastávek, které se od konce června stanou zastávkami "na znamení". Zdroj: Deník/Radek Cihla V současné době funguje systém zastávek na znamení na zhruba 1400 místech po celé Praze. I když se některá tlačítka liší svým vzhledem, jejich účel je stejný – upozornit řidiče, že má zastavit. Cestující musí viditelně stát na zastávce, aby řidič věděl, že chce nastoupit. Před výstupem je potřeba zmáčknout tlačítko STOP nebo tlačítko pro otevření dveří. Nejčastější otázky a odpovědi Jak to bude s dodržováním jízdních řádů? Cestující se obávají, že autobusy nebudou dodržovat jízdní řády a projedou více zastávek, což by mohlo způsobit zpoždění nebo předčasný příjezd. Řidiči však musí stále hlídat jízdní řád a nesmí odjíždět dříve, než je stanoveno. Pokud na zastávce nikdo nenastupuje nebo nevystupuje, řidič může zastavit a vyčkat na správný čas. Řidiči tedy budou zbytečně vyčkávat na zastávkách? Dispečerské systémy sledují průjezdy autobusů pomocí GPS a jízdní doby se mohou upravit podle skutečného pohybu autobusů. Aktuální jízdní doby již reflektují průjezd více zastávkami na znamení. V budoucnu se jízdní doby mohou přizpůsobit konkrétním situacím v průběhu dne a týdne. Jízdní řády jsou upraveny tak, aby vyhovovaly maximálnímu počtu spojů a většina spojů jezdila včas. Případná zpoždění mohou vzniknout pouze z důvodů mimořádných situací, jako je přeprava školních tříd. Zasahující hasič u srážky vlaků: Byl tam klid. Nevěděli jsme, jestli je to dobře Za tmy nebo špatného počasí mě řidič na zastávce neuvidí Většina zastávek se nachází na osvětlených komunikacích. Řidiči jsou školeni, aby přizpůsobili rychlost jízdy a kontrolovali přítomnost cestujících na zastávkách. Cestující mohou použít reflexní prvky nebo světla mobilního telefonu, aby na sebe upozornili. A co když budu v přístřešku? Většina přístřešků má průhledné bočnice, takže řidiči vidí cestující uvnitř. Staré neprůhledné přístřešky budou postupně nahrazeny novými. Řidiči mají povinnost snížit rychlost jízdy a věnovat zastávkám zvýšenou pozornost. V přeplněném autobuse se nedostanu k tlačíku V přeplněných autobusech je pravděpodobné, že někdo tlačítko zmáčkne. Pokud ne, cestující mohou požádat někoho blíže k tlačítku, aby jej stiskl. Nově dodávaná vozidla budou mít tlačítka v dosahu u každé řady sedadel a plošin pro kočárky a invalidní vozíky. Proč všechny zastávky na znamení? I ty více frekventované Zavedení jednotného systému má několik důvodů: jednotnost, kdy se pravidla chování cestujících a řidičů sjednotí, úspory a eliminace zbytečných zastávek, a odstranění polemik mezi cestujícími a řidiči. Ve frekventovaných zastávkách se poptávka může měnit v průběhu dne a týdne. Zdroj: Deník/Radek Cihla A co starší osoby nebo matky s dětmi? Na zastávkách na znamení cestující nemusí mávat, stačí být vidět. Tlačítka STOP jsou snadno dostupná a nová vozidla budou vybavena tlačítky u každé řady sedadel. Na příměstských linkách jsou cestující na tento systém již zvyklí. Jak budou moci signalizovat zastavení nevidomí nebo slabozrací? Nevidomí cestující mají v Praze vysílače VPN, které jim umožňují zjistit informace o lince a informovat řidiče o svém nástupu nebo výstupu. Pro nevidomé se tedy nic zásadního nemění.

