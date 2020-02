Češi včetně těch žijících v metropoli už si zvykli na potravinovou sbírku či jiné dobročinné aktivity. Na podobném principu funguje rovněž nábytková banka. Praha plánuje po vzoru Brna či Liberce založit vlastní městskou nábytkovou banku, kam by občané nosili věci z bytů včetně funkčních spotřebičů, které už u nich doma nemají místo. Ty pak budou sloužit lidem v těžké životní situaci.

Prodej nábytku. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Zdeněk Plachý

„Plán, který máme, by vycházel z toho, že spousta z nás má různý nábytek či vybavení domácnosti, které nepotřebuje. To může někomu věnovat a nemusí to hned vyhazovat. Budeme přispívat i k ochraně životního prostředí tím, že prodloužíme životnost věcí,“ citoval radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milenu Johnovou (Praha sobě) web Ctidoma.cz.