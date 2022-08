„Nejen, že nedodrželi řád kempu, ale chovali se arogantně k obsluze restaurace, přesto že jim šéf uvařil pro jejich manželky dávno po zavíračce kuchyně. Odvděčili se nám nevhodným chováním, a nakonec jejich drahé polovičky ujely i s dětmi bez zaplacení. Moji rodiče měli kemp pětadvacet let a my ho nyní máme s manželem tři roky a nepamatuji si, že by se nám někdy něco takového stalo,“ řekla Hošťálková, podle které se dluh pohybuje okolo tisíce korun.

I proto možná těmto hostům v Nýrsku prostřednictví sociálních sítí vzkázali: „Už k nám nikdy nejezděte. Možná, že jsme vidláci, jak jste nás nazval, ale chováme se slušně a platíme za ubytování. Máme spoustu bezvadných hostů, kteří ocení naše služby a na vaší útratě za jednu noc naše existence opravdu nestojí. Hezký den a užijte si ty ušetřené peníze.“

I poté, co se na facebooku strhla lavina reakcí, se zastupitel podle Hošťálkové neozval, natož aby se omluvil či doplatil dlužnou částku. „Nejde nám o ty peníze, stačila by nám třeba jen i omluva za takové jednání,“ dodala majitelka kempu.

Omluva se nekoná

Ovšem podle vyjádření Rudolfa Weydy to na omluvu nevypadá. „Za chování ‚mé společnosti‘ nemohu nést zodpovědnost. Vše se točí na mém jménu, protože jsem předložil občanský průkaz při placení pobytu. Vše mám řádně uhrazeno,“ napsal Weyda Deníku v sms zprávě.

Odmítá také, že by on sám nazval mimopražské provozovatele kempu vidláky. „Já tak určitě nikoho nenazval. Toto slovo nepatří do mého slovníku. Nehledě na to, že spoustu mých přátel je z vesnice a chovám k nim sympatie a úctu,“ reagoval Weyda. Se svými přáteli už prý o tom, že někdo z nich v kempu dluží za služby, mluvil. „Již jsem je o tom informoval a momentálně se pracuje na nápravě tohoto nedorozumění,“ uvedl pro Deník ve středu odpoledne.

V tu chvíli byl Weyda ještě zastupitelem a také kandidátem ODS do letošních podzimních voleb v třinácté městské části. Ve čtvrtek ráno pak z radnice Prahy 13 přišla stručná zpráva: "Rudolf Weyda rezignoval na funkci zastupitele městské části Praha 13 a do nadcházejících komunálních voleb nebude kandidovat," oznámila mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.