Největší vánoční trhy na Staroměstském náměstí získaly další prestižní ocenění. Mezi TOP 5 v Evropě je zařadil prestižní britský list The Times. Podle deníku jsou trhy v Praze ideálním místem pro dovolenou ve slavnostním období adventu. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze tak získaly i přes rostoucí celosvětovou konkurenci opět další významné hodnocení ze zahraničí.

V sobotu 30. listopadu 2019 byl v Praze na Staroměstském náměstí rozsvícen vánoční strom. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Redaktoři The Times zvou na rozsvěcení stromu a chválí také gastronomii trhů. „Ochutnejte to, co místní. Vyměňte svařené víno za grog s rumem, vodou, citrónem a cukrem,“ zvou mimo jiné The Times.