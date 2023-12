Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zůstává den po střelbě zavřená. Budova je obehnaná policejní páskou a hlídají ji policisté. Poblíž Staroměstského náměstí vznikla dvě pietní místa. Studenti k nim chodí dávat květiny a zapalovat svíčky. Všude je přitom cítit smutek a objevuje si i pláč.

Stovky lidí přišly v pátek v jedenáct dopoledne k pietnímu místu před pražským Karolinem | Video: Eliška Stodolová

Páteční dopoledne bylo deštivé a smíchané se sněhem. I v tomto počasí přicházeli k pietním místům šokovaní studenti. Jedno leží přímo naproti Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha.

„Nejsme z fakulty a ani jsme tam nikoho neznali, ale přišli jsme položit svíčku a vyjádřit soucit,“ uvedli pro Deník tři studenti z ČVUT. „Jsme také studenti, mohla to být naše fakulta,“ upřesňuje Zdeněk.

Podle jeho kamaráda Tondy výuka u nich na fakultě zrušená není. „Budova je ale zabezpečená,“ upřesňuje s tím, že vstupovat se smí jen na kartu.

O střelbě se dozvěděli ve čtvrtek odpoledne v knihovně. „Prožívali jsme především šok. Zrovna jsme se loučili a najednou se objevila zpráva, že byla nějaká střelba. Myslel jsem, že to nebude nic obrovského, že třeba jen někoho postřelili. Teprve potom jsme to začali sledovat a dozvídat se, co se stalo. Mohli jsme tam sedět my,“ vypráví dál studenti s tím, že zvýšené obavy ale nyní nemají, protože taková situace podle nich nenastává často.

Stovky studentů truchlí před Karolinem

Větší množství mladých lidí se sešlo kolem jedenácté dopoledne i před pražským Karolinem. Emoce jsou tu přitom znát o něco silněji.

Někteří z přítomných se objímají, tečou jim slzy a zároveň se mezi sebou ptají na různé spolužáky a známé. Na místo přitom přichází i přes zimu, déšť a sníh. Nálada je pochmurná.

Na položení svíčky nebo květiny čekají studenti i déle než patnáct minut. Pietní místo je totiž obklopené množstvím truchlících lidí. Někteří vytahují deštníky, ale většina si deště a sněhu nevšímá.

Jedna z oslovených studentek uvedla, že má velkou obavu. „Neumím si představit, že se 2. ledna vrátím do školy. Teď máme výuku přerušenou. Stejně bych ale dnes do školy nešla, neměla jsem žádné přednášky. Byla jsem v jiné budově, když se to stalo. V první chvíli jsem si jen myslela, že je nahlášená bomba, jako to bývá často na VŠE,“ popsala dívka, která se představila jako Raluca. Ani ona na FF UK neměla žádné známé. Svíčku ale zapálit přišla.

Turisté v Celetné uliciZdroj: Deník/Eliška Stodolová

Další student Michael se o střelbě dozvěděl v zahraničí. Byl totiž zrovna na letišti v Helsinkách, kde studuje na Erasmu, a čekal na letadlo. Zprávu do studentského chatu mu poslal spolužák. Oba šokovala. „Vím, že i ostatní známé, kteří byli zrovna třeba na Erasmu v zahraničí, zpráva zasáhla,“ dodal Michael.

Život v centru Prahy pokračuje…

I když jsou v okolí pietních míst stovky truchlících studentů a učitelů, zbytek centra Prahy pokračuje dál svým životem. Turisté na Staroměstském náměstí poslouchají koledy na trzích a fotí se u orloje.

I nedaleká Celetná ulice vedoucí k Prašné bráně je plná turistů nebo smějících se Čechů, kteří se baví nenuceně o nákupech a blížících se svátcích.