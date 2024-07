V Praze by se o ní mělo vědět hodně. Přispět k tomu chce i ředitel Gymnázia Na Pražačce v Praze 3 Martin Kašpar, který se na představení projektu přišel podívat do posluchárny 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy - a rovnou si s Riedlovou domluvil besedu. A nejen to: dá vědět i kolegům. „Máme komunitu ředitelů gymnázií, mám osobní kontakty i na střední odborné školy, mám také kontakty na školy základní – a po všech svých kontaktech to budu distribuovat. Myslím si, že ten projekt má velký potenciál: nejen fyzikální,“ řekl Deníku.

Čtyřiatřicetiletá Simona Riedlová se nebojí jít s kůží na trh. A jde do toho naplno, i když její kůže není všude hladká. Část těla má popálenou - a je to vidět. O tom, co se přihodilo, když jí bylo sedmnáct, chce mluvit proto, aby varovala. Aby mladí lidé nedopadli podobně jako ona, ne-li hůř.

Chce to odvahu. Dosud věděli, co se jí stalo, hlavně její žáci. Teď její osud může znát celá republika. Kampaň Nemusíš se dotknout významně staví na jejím osudu. „Psychickou újmu můžete schovat, ale jizvy ne. Každý na ně bude zírat - a vždycky to bude připomínka té blbosti, kterou jste udělali,“ říká.

Současně jsou jizvy svědectvím úspěšně svedeného vítězného boje. I proto se rozhodla svou kůži před žáky neskrývat. Stejně jizvy neutají. A ostatně: proč?

„Řekla jsem si, že to, co se mi stalo, bude pro ně nejlepší prevencí. Nejdřív se žáci báli zeptat. Byly jen posměšky typu ‚fuj, to je hnusný‘ - a já se jim snažila vysvětlit, že chyby se stávají a já se dopustila hlouposti. Snažila jsem se z toho udělat něco pozitivního, aby nikdo už nemusel projít takovým peklem jako já,“ vypráví.

close info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Představení vzdělávacího projektu Nemusíš se dotknout, stačí se jen přiblížit… na webu elektrickyoblouk.cz. Na snímku Simona Riedlová

Vzkaz má pro všechny, kdo ho chtějí slyšet: „Neopakujte stejnou chybu.“

Netají, že když jí čerstvě bylo sedmnáct, myslela si, že má celý život před sebou a nemůže ji nic porazit. „To si myslí i dnešní dospívající; tohle se nemění,“ vysvětluje, proč chce mladým připomínat, „aby se elektrickému oblouku vyhýbali velkým obloukem“.

Zlomek sekundy a pak temnota

V sedmnácti letech neudělala nic, co by tenkrát vnímala jako riziko. V Sokolově, kde žije dodnes, se šla s kamarádkami projít. Jen tak, nazdařbůh - až je nohy donesly k depu s odstavenými vagony. „Já holkám říkala: půjdeme si sednout nahoru, mě už bolí nohy,“ přiznává, že to byl její nápad. Nezastírá to ani před žáky: nesnaží se prý předstírat dokonalost člověka, kterému se přešlapy vyhýbají. „Tam se náš život obrátil o 180 stupňů - a měly jsme obrovské štěstí, že jsme to všechny přežily,“ shrnuje osudovou vteřinu.

Co sekundu: její zlomek. Vlastně šlo o milisekundy. Nepřišlo to hned. „Sedly jsme si tam, za mnou byl poklop - a já strašně chtěla vědět, jestli se dá otevřít, nebo ne; jestli se do něj můžu podívat,“ zavzpomínala. Že se kvůli tomu postavila, je poslední, na co si pamatuje. Pak už - jen tma: nebylo nic.

To „nic“ netrvalo vteřiny, ani hodiny. Protáhlo se na déle než týden. Skoro na dva.

Když se probrala po 12 dnech, byla v Praze. Na oddělení popálenin vinohradské nemocnice. Což zprvu netušila: jen vnímala pípání přístrojů, které ji obklopovaly, aniž tušila, kde je. Zvuky prozradily, že asi v nemocnici.

Ale proč? Díky utišujícím prostředkům necítila ani bolest; spíš pocit, že je jí zima, a obrovskou žízeň. Zprvu tak ani nechápala, proč jí lékaři říkají, že přiletěla vrtulníkem a stráví u nich několik měsíců. Že prodělala popáleninový úraz, se zasažením 48 procent povrchu těla, jí bylo třeba vysvětlovat.

„Nemohla jsem věřit tomu, že jsem mohla udělat takovouhle hloupost. Mi to ‚nedocvaklo‘: když jsme tam kouřily a fotily se, ani nám nedošlo, že jsou nad námi nějaké dráty. Vůbec nás nenapadlo, že nám hrozí nějaké život ohrožující nebezpečí,“ konstatuje.

Obrovský boj o život

A netají, že pak přišel obrovský boj o život, který musela svést ona sama. „Nastupovaly propady, kdy jsem nechtěla žít, ale raději umřít – říkala jsem si, jestli ten život bude stát za to; jestli bude tak kvalitní jako předtím. Bylo to psychicky náročné,“ nezastírá, že někdejší silná holka, co jí patří svět, se vytratila. Kdyby se prý mohla pohnout, v té chvíli by nejspíš sama vše ukončila. Ale - vůle po životě nakonec zvítězila.

„Po osmi měsících jsem se konečně dostala domů. Každý kolem mi ohromně pomohl: rodina, sestřičky, lékaři. Každý, kdo se mnou mluvil o čemkoli jiném než o tom úrazu, kdo mi dával motivaci. Pohled dopředu: Hele, až se vrátíš, tak… Naopak mě hrozně vytáčely řeči typu ‚to bude dobrý‘,“ přibližuje.

Specialista na popáleniny Robert Zajíček z vinohradské nemocnice hovoří v rámci představení projektu prevence dětských úrazů elektrickým proudem webu elektrickyoblouk.cz – s mottem Nemusíš se dotknout, stačí se jen přiblížit… | Video: Deník/Milan Holakovský

Návrat ale také přinesl potřebu zvyknout si na to, že člověka, který delší dobu pobyl nemocnici, okolí lituje. „Já se vrátila do školy, do třeťáku, a najednou učitelé byli mírnější. I ti přísní byli najednou jemnější. Na to si člověk snadno zvykne - a mně chvíli trvalo, než mi došlo, že ta lítost není to, co vás popohání dopředu. Že je to jinak: teď se, člověče, musíš sebrat,“ připomíná.

Tedy se „sebrala“, odmaturovala - a přemýšlela, co bude dělat dál. Nejprve se vrátila na školu, kterou navštěvovala jako žákyně: přihlásila se na pozici asistenta pedagoga. Dnes je sama učitelkou. „Ta práce se mi líbila a říkala jsem si: tohle je pěkný začátek. Tak jsem vystudovala učitelství. Teď učím na druhém stupni základní školy dějepis, přírodopis a informatiku. Tady vlastně začalo i uvažování o tom, jak dostat prevenci do škol,“ připomíná zrod vzdělávacího projektu o elektrickém oblouku.

Stovky malérů rok co rok

Osvěta je potřebná, jak potvrzuje lékař Robert Zajíček, specialista na popáleniny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Připomíná, že když měl v Kanadě přednášku o úrazech elektrickým proudem u dětských pacientů, ukázalo se, že něco takového kolegové na severoamerickém kontinentu neznají: je tam pokročilejší prevence (snad i méně pokročilá elektrizace železnic).

Ve vinohradské nemocnici, kde se soustřeďují závažné případy z celé republiky, je zkušenost jiná: 170 takovýto pacientů za rok. A ne nějak mimořádně: za posledních deset let šlo o více než 1750 dětí. Další dětské oběti těchto úrazů se do nemocnice ani nedostaly: zásah elektřinou nepřešily.

Nejde jen o „vagonáře“, přelézající vlaky pod trolejemi. Výjimkou nejsou ani mladí lidé, kteří se vydávají na objevitelské výpravy do trafostanic; případně je zlákalo lezení na stožáry nesoucí vedení.

Vážné úrazy ale přináší i zásahy mnohem slabší elektřinou. V poslední době, s rozmachem elektrických koloběžek, přibývá kutilů zraněných při opravách těchto zařízení. Nebo třeba těch, kteří se ponořili do útrob počítače.

Když je teorie vidět v praxi

Ředitel gymnázia z Prahy 3 Kašpar vyjadřuje respekt k odvaze Riedlové. „Většinou se lidé spíše snaží úrazy a poúrazové stavy skrývat a na veřejnost příliš nevycházet,“ řekl Deníku. „Opravdu tedy obdivuji každého, kdo se ochoten se o svůj příběh podělit. „Myslím, že děti to ocení. Teoretické znalosti - to jsou stránka v učebnici nebo příklad v písemce. Tady je to ale reálná osoba, reálný osud: věc hodně důležitá zejména v teenagerovském věku. Jak sama zmiňovala: ‚Je mi sedmnáct, svět mi patří a nemůže mi nic stát‘,“ odkázal Kašpar na její slova.

Jako ideální propojení poznatků z fyziky a informací z oblasti bezpečnosti hodnotí ředitel Gymnázia Na Pražačce Martin Kašpar představení elektrického oblouku v projektu s mottem Nemusíš se dotknout, stačí se jen přiblížit… | Video: Deník/Milan Holakovský

Sám si netroufá odhadnout, co žáci jeho školy vědí o elektrickém oblouku a rizicích s ním spojeným: že se není nutné dotknout, ale stačí se přiblížit. Někdy na pár centimetrů, jinde jde i o decimetry.

„Máme partu aktivních fyzikářů, takže věřím, že žáci mají ty nejlepší informace. Stále jsou to ale poznatky teoretické, byť se vždycky snažíme dát nějaký praktický příklad. Ale toto - to je opravdu praxe naplno,“ uzavřel Kašpar.