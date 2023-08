/VIDEO, FOTO/ Třináctý ročník tradičního duhového průvodu hrdosti vyrazil z dolní části Václavského náměstí na Letnou po půl jedné odpoledne. Účastníci se na místě řadili ještě před polednem. Tradiční průvod zakončuje týdenní lidskoprávní festival o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+), jehož letošním tématem byly tradice a jejich význam pro fungování společnosti s mottem Tradičnější, než si myslíte. Mezi účastníky panovala přátelská atmosféra. Bylo slyšet skandování hesel „manželství pro všechny“ a „rovná práva“.

Pochod Prague Pride 2023. | Video: Deník/Michal Bílek

Ještě před tím, než se průvod vydal na cestu, si mohli účastníci za doprovodu DJ Jana Witeka vyrobit transparent nebo se nechat nalíčit. U jednoho ze stánku bude k dispozici petice za manželství pro všechny.

Desetitisícového průvodu se letos zúčastnili i někteří politici a známé osobnosti. Mezi nimi například vicepremiér Ivan Bartoš nebo ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (oba Piráti). Na sociálních sítích svou účast avizoval i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Svou účast přislíbili i někteří politici ze stran, které podporují projednávanou novelu zavádějící možnost uzavření manželství stejnopohlavními páry. Návrh je ve Sněmovně před druhým čtením, které se uskuteční nejdříve v listopadu.

Průvod Prague Pride v sobotu 12. srpna 2023.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Trasa třináctého ročníku průvodu

Účastníci se vydali z dolní části Václavského náměstí po půl jedné odpoledne. Trasa vede ulicí Na Příkopě a dále Celetnou na Staroměstské náměstí. Z něj pokračuje Pařížskou ulicí, následně přes Čechův most a po schodech vzhůru na Letnou, kde stojí Pride Park s hudebním programem na šesti různých pódiích, jsou tam mimo jiné stánky s jídlem a pitím. Akce na Letné potrvá do 22:00.

V rámci koncertů vystoupila americká zpěvačka LP, která v Praze natočila videoklip. LP se identifikuje jako genderově neutrální. Zpěvačka navštívila metropoli už v letošním květnu, kdy točila klip k písni One Like You.

Zdroj: Youtube

Desetiticíse účastníků přišly podpořit komunitu

"My jsme sem přišli náhodou, nejsme z Prahy a chtěli jsme se jen mrknout na Václavák. Víme ale, proč tu pochod je. Přímo názor nemáme, ať si každý žije po svém, jak potřebuje," říkají Miloš s partnerkou, kteří se u akce nachomítli náhodou a sledují ji se zájmem.

Pochod Prague Pride 2023.Zdroj: Deník/Eliška Stodolová

„Jsem tu prvně, přišla jsem, abych podpořila LGBT komunitu. Je tady na mě teda hodně lidí, to jsem nečekala,“ říká pražačka Mimi.

V průvodu jde i Klára, drží cíp několikametrové duhové vlajky. Na akci přijela z Tábora. „Jsem součástí LGBT komunity a chtěla jsem se zúčastnit i pomoct, proto tu dobrovolničím. Myslím, že se pohled politiků na komunitu zlepšuje, ale pořád by to mohlo být lepší,“ říká usměvavá Klára s tím, že zítra možná přijde pomáhat taky.

Zdroj: Deník/Eliška Stodolová

Na akci dohlíží policie, záchranka i vrtulník. Panuje přátelská atmosféra.

Omezení v dopravě

Z důvodu konání pochodu dojde podle Dopravního podniku k několika opatřením.

Linka autobusu 194 je v provozu pouze v polookružní trase vedoucí přes zastávky Nemocnice pod Petřínem – Staroměstská – Nemocnice pod Petřínem.

V Praze začal festival Prague Pride. Tématem letošního ročníku jsou tradice

I letos se na akci vydalo několik odpůrců. Zhruba dvě desítky se dnes sešly u sochy svatého Václava. Měly transparenty s hesly „Pride. Láska neni pýcha“, „Ježíš je láska. Chce Ti pomoct“ nebo „Česko není Sodoma“ a dohadovali se s účastníky průvodu. Policisté ověřili podle zpravodajky ČTK jejich totožnost.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byl festival obscénní a nevkusně vnucoval ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly.