Třináctý ročník tradičního duhového průvodu hrdosti vyrazí z dolní části Václavského náměstí na Letnou v půl jedné odpoledne. Účastníci se na místě začnou řadit ještě před polednem. Tradiční průvod zakončuje týdenní lidskoprávní festival o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+), jehož letošním tématem byly tradice a jejich význam pro fungování společnosti s mottem Tradičnější, než si myslíte.

Pochod Prague Pride prošel 11. srpna centrem Prahy. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Ještě před tím, než se průvod vydá na cestu, si můžou účastníci za doprovodu DJ Jana Witeka vyrobit transparent nebo se nechat nalíčit. U jednoho ze stánku bude k dispozici petice za manželství pro všechny.

Trasa třináctého ročníku průvodu

Účastníci se vydají z dolní části Václavského náměstí přibližně v půl jedné odpoledne. Trasa povede ulicí Na Příkopě a dále Celetnou na Staroměstské náměstí. Z něj bude pokračovat Pařížskou ulicí, následně přes Čechův most a po schodech vzhůru na Letnou, kde bude stát Pride Park s hudebním programem na šesti různých pódiích, budou tam stánky mimo jiné s jídlem a pitím. Akce na Letné potrvá do 22:00.

V rámci koncertů vystoupí americká zpěvačka LP, která v Praze natočí videoklip. LP se identifikuje jako genderově neutrální. Zpěvačka navštívila metropoli už v letošním květnu, kdy točila klip k písni One Like You.

Zdroj: Youtube

Omezení v dopravě

Z důvodu konání pochodu dojde podle Dopravního podniku k několika opatřením.

Linka autobusu 194 bude v provozu pouze v polookružní trase vedoucí přes zastávky Nemocnice pod Petřínem – Staroměstská – Nemocnice pod Petřínem.

Po dobu trvání akce se ruší jsou zrušené zastávky Florenc, Bílá labuť, Petrské náměstí, Truhlářská, Hradební, Haštalské náměstí, U Staré školy, Masná, Pařížská, Staroměstské náměstí, Mariánské náměstí. Na zastávce „Staroměstská“ autobus obslouží pouze zastávkový sloupek ve směru Nemocnice pod Petřínem.

Nepojedou spoje v následujících úsecích:



Florenc – Staroměstská: z Florence ve 13:45, 14:15, 14:45 a 15:15

Staroměstská – Florenc: ze Staroměstské ve 13:57, 14:27, 14:57 a 15:27

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byl festival obscénní a nevkusně vnucoval ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly.