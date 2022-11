Dvacet tisíc domácností bez dodávky tepla: oprava se může protáhnout do pátku

ČTK

Noční havárie teplovodu ve čtvrtek na několik hodin přerušila dodávky tepla zhruba do 20.000 domácností v jihovýchodní části Prahy. Důvodem byla závada na potrubí. Část odběratelů byla díky záložním zdrojům připojena k teplu už ráno, další části města postupně během dne. Nejdéle, asi do 18:00, čekali na obnovení dodávek lidé ve Vršovicích. Řekl to mluvčí společnosti Pražská teplárenská Marek Pšeničný.

V jihovýchodní části Prahy jsou přerušeny dodávky tepla od Pražské teplárenské. Výpadek se týká Jižního Města, Modřan, Krče (na snímku) a Vršovic. | Foto: ČTK