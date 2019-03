První lanovka v Praze i v českých zemích zahájila provoz 31. května 1891 a spojovala vltavské nábřeží s Letenskou plání. Po skoro 130 letech od svého vzniku se okolí stanice bývalé lanové dráhy a pohyblivých schodů dočká rekonstrukce. Pražský magistrát místo nad výjezdem z Letenského tunelu za téměř tři miliony korun opraví, nová vyhlídka připomene historii.

Informaci prostřednictvím magistrátního twitterového účtu sdělil médiím vedoucí magistrátního oddělení péče o zeleň Dan Frantík. „Mělo by to být hotové zhruba do prázdnin,“ uvedl Frantík s tím, že dodavatel byl v soutěži už vybrán a úpravy by měly začít co nejdříve. Náklady jsou podle Frantíka přibližně 2,8 milionu korun.