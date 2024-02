Hlavní město čekají v pondělí 19. února velké problémy v dopravě. Do Prahy zamíří kolony traktorů a zemědělské techniky z několika míst republiky, aby před budovou ministerstva zemědělství protestovaly. Technika zcela zablokuje magistrálu a široké okolí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Do hlavního města pojedou kolony například z Panenského Týnce, Lovosic, z nájezdu na D1 od Benešova, z Cukráku nebo příjezdem z D11.

Shromáždění zemědělců v hlavním městě jsou naplánovaná od pondělí 19. února do čtvrtka 22. února. Tato akce způsobí výrazné dopravní problémy nejen před budovou ministerstva a v přilehlých lokalitách, ale potenciálně i na příjezdech do Prahy.

Příjezd techniky je dle informací organizátorů naplánovaný od šesté hodiny ranní, kdy technika zastaví v prostoru magistrály v obou směrech, čímž ji zcela uzavře. Zemědělci zde mají v plánu předat zástupci ministerstva své požadavky a zhruba v 11 hodin odjet. Akce by se dle organizátorů mohly zúčastnit stovky až tisíce strojů.

Podívejte se na protesty zemědělců po Evropě:

Zdroj: Youtube

„Hlavní město spolu s policií a dalšími složkami IZS aktuálně intenzivně jedná s pořadateli. Konání akce Praha řeší i s dalšími subjekty včetně Středočeského kraje a městských částí. Akce bude mít výrazný negativní vliv na dopravu, a to nejen v místě blokády na magistrále, ale i v širokém okolí a teoreticky i na příjezdech do Prahy. Akce však může negativně ovlivnit i městskou hromadnou dopravu včetně přesahu do Středočeského kraje. Samotná technika by na magistrále v každém směru mohla blokovat pruhy až o délce několika kilometrů, proto se bude policie v koordinaci s organizátory snažit zachovat alespoň kolmé průjezdy křižovatkami,“ uvedl I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Oznámené trasy nájezdů do Prahy: D7 – seřadiště: Letiště Panenský Týnec

Slaný směr D7 – Evropská – Svatovítská – Hradčanská – Milady Horákové – Veletržní – Bubenská – Hlávkův most – Wilsonova D8 – seřadiště: Lovosice

Liberecká – Holešovičky – most Barikádníků – Argentinská – Za Viaduktem – nábř. Kpt. Jaroše – Hlávkův most – Wilsonova D1 – seřadiště nájezd na D1 od Benešova – směr Praha

5. května – Legerova – Wilsonova D4 – seřadiště Cukrák (Jíloviště naproti občerstvení Cukrák)

Strakonická – Hořejší nábř. – Jiráskův most – Resslova – Ječná – Wilsonova D11 – příjezd z D11

Olomoucká – Pražský okruh – Českobrodská – Hartigova – Husitská – Wilsonova

Svolavatelem shromáždění je Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR.