Po protestu zemědělců z 19. února se těžká technika opět vrací do hlavního města. Narozdíl od první akce ale nyní nebyla v plánu blokáda magistrály.

„Zvolili jsme trasu, abychom se soustředili hlavně na vládní budovy. Nebude to blokáda, ale pohyb zemědělské techniky po Praze,“ řekl před protestem prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Zemědělci se pohybovali převážně okolo Letenských sadů.

Podle informací policie zemědělci na nábřeží Edvarda Beneše vysypali hnůj a zkomplikovali tím městskou hromadnou dopravu. „Situace komplikuje i individuální dopravu. Věc řeší policisté a vyzýváme motoristy, aby se oblasti vyhnuli,“ vyzvali policisté na sociální síti X.

Jeden z řidičů byl zadržen a je podezřelý z několika přestupků.

Přehled hlavních událostí kolem protestů zemědělců v Praze

16:07 Čtyři minuty po čtvrté projela místem první tramvaj 15 a vzápětí následovala další protisměru. U linky 15 byl od ranních hodin přerušen provoz, stejně jako u linky 23. Obě jsou již opět bez omezení.

15:37 I když je na místě klid a policistů před Strakovou akademií zůstala na místě jen hrstka — nejprve osm, vzápětí se jejich počet snížil na šest, na nebi se přece jen objevil policejní vrtulník. Je zde ale klid a i postup prací při čištění ukazuje, že místo se podaří dát do pořádku. Vyžádá se to ale nějaké úsilí.

Protest zemědělců v Praze 7. března 2024Zdroj: Deník/Radek Cihla

15:20 Místo se prakticky vyprázdnilo. Před Úřadem vlády stojí 23 policistů. TI zbývající členové antikonfliktního týmu si však už balí své označení. Na místě stále pracuje úklidová technika, takže Nábřeží Edvarda Beneše policie ještě pro provoz vozidel ani tramvají neotevřela. Pražské služby vyslaly na místo i tým s košťaty a lopatami.

Zdroj: Milan Holakovský

14:57 „Tak tady je to hustý,“ zasmál se muž náhodně procházející kolem při pohledu na zahnojený asfalt a rozsypané zbytky slámy. Jen o chvíli předtím jiný muž, který však na místě nebyl náhodou, ale demonstraci přišel sledovat, prohlásil: „Jsou měkký, kdyby to byli Frantíci, tak tu slámu zapálí.“

A právě u hořící slámy i pražští hasiči zasahovali. Ale na Letenské pláni. Zde se naštěstí událost obešla bez zranění i škod.

14:36 Skupinka se po návratu k Úřadu vlády přesunula k petičnímu stánku, který v blízkosti dlouhodobě stojí. Tam prapor sbalila a protest byl ukončen.

Na místě zbývá už jen minimum z původních účastníků demonstrace. Odešla také většina reportérů. Ke konci se zjevně blíží i odklízení hnoje z ulice, které se vyžádalo přistavení dalšího valníku. Na tom, který je nakládán nyní, je plachta s velkým nápisem „Už toho bylo dost! Vraťte nám zpět svobodou v zemědělském podnikání“.

14:27 Zatímco odklízení hnoje z ulice stále pokračuje, před Úřad vlády nastoupila skupinka lidí držících rozměrnou plachtu se symbolem státní vlajky. Protestuji proti policejní brutalitě. Zanedlouho se vydala k zastávce metra a tramvaje Malostranská, nedošla ale daleko. Po pár desítkách metrů se zastavila a za zvuku bubnu se dohadovala s policisty.

Zdroj: Milan Holakovský

Před křižovatkou již končí ulice Nábřeží Edvarda Beneše policejní doprovod skupinku opustil. Skupina ale dál nepokračovala, přešla po přechodu a po druhé straně ulice se vrací zpět k Úřadu vlády.

14:18 Letenský tunel po dopravní nehodě osobního automobilu a traktoru byl jednosměrně otevřen ve směru do centra.

14:00 Třičtvrtě hodiny po oficiálním ukončení akce začali policisté rozebírat mobilní zábrany ohraničující vysypanou hromadu hnoje.

13:50 Bývalý politik Miroslav Kalousek na svém účtu sociální sítě X (dříve twitter) zkritizoval práci policie. Podle něj měla zemědělcům zabránit, aby před Úřadem vlády vysypali hnůj. Proti kritice se vyjádřil pro iRozhlas policejní mluvčí Jan Daněk. Uvedl, že zemědělci porušili dohodu, že nic takového dělat nebudou.

13:44 Po oficiálním ukončení demonstrace na místě ale stále zůstává několik osob. U zábran jsou připraveni policisté. Kolona traktorů se vydala na cestu, odjíždí už čtvrt hodiny a stále není konec. Ještě to možná déle potrvá, protože se zanedlouho zastavila.

Protest zemědělců v Praze 7. března 2024Zdroj: Deník/Radek Cihla

Odjezd se setkává se značkou pozornosti přihlížejících, někteří zvedají palce nahoru a mávají. Pozornost mezi přítomnými ale vyvolal také příjezd sanitky Pražské záchranné služby, která zastavila za ohrazením přímo u budovy Úřadu vlády a vytahuje nosítka. Zasahující záchranáři, podle informací z místa, převzali od policistů bezvládného muže, kterého na nosítkách naložili do sanitky. Podle svědectví přihlížejících se jednalo o muže, který vykazoval známky podnapilosti a snažil se překonat oplocení mobilní zábrany postavené před Strakovou akademií.

Zdroj: Milan Holakovský

13:31 V Letenském tunelu se stala nehoda traktoru a osobního vozidla. Na místě zasahují hasiči společně s Policií ČR. „Po zadokumentování nehody policií budeme vozidlo vyprošťovat z tunelu,“ doplnil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Tunel je dočasně obousměrně uzavřen.

13:22 „Rozjeděte se v klidu, nechceme dělat problémy,“ vyzývají organizátoři z pódia. Zřejmě reagují na chování některých přítomných, kteří prý snad ani nejsou skuteční zemědělci, kteří přijeli, aby vyjádřili svůj názor a ukázali jednotu.

13:19 Čtvrt hodiny po jedné organizátoři protest před Úřadem vlády oficiálně ukončili. Dají se očekávat závažné problémy v dopravě, protože traktoristé kteří přijeli do Prahy, se chystají odjíždět.

Na rozloučenou zní účastníkům demonstrace z reproduktorů na pódiu slova písně „jede traktor, je to zetor, jede do hor orat brambor“.

13:03 - Nejsme tu naposled: Zemědělci, kteří se sešli na demonstraci před Úřadem vlády, jsou celkem zajedno: bojovat v Praze za své požadavky jistě nejsou naposledy. Bude prý třeba pokračovat — a oceňují, že se podařilo sjednotit různé skupiny zemědělců.

Zdroj: Sabina Nádvorníková

12:59 Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík sklidil značný potlesk, když řekl, že se vytrácí úcta k zemědělcům a venkovu. Ohradil se také proti tomu, že zemědělci jsou označováni za malou skupinu, která je jen dvouprocentní. Zdůraznil, že tato skupina vyrábí potraviny pro všechny ostatní.

12:52 Po odchodu ministra z pódia, vytvořeného z valníku za traktorem, se demonstrace nese v podstatě poklidnějším duchu. Hovoří zástupci zemědělců, jejichž projevy se setkávají pouze se souhlasy.

12:44 Ani po dnešním proslovu ministr posluchače nepřesvědčil. Jasně to dokázal nesouhlasný křik doprovázející jeho slova. Během doby, po kterou hovořil, ale na hromadě hnoje přibyly dvě vyprázdněné plechovky od piva. Už předtím tam leželo několik transparentů.

Protest zemědělců v Praze 7. března 2024Zdroj: Deník/Radek Cihla

12:30 K zemědělcům promluvil ministr Marek Výborný (KDU-ČSL). „Já jsem sem nepřišel mezi někoho, já jsem sem přišel mezi své,“ zahájil svou řeč ministr. Zopakoval, jaká jednání se odehrávala, o co se snaží vláda. Připomněl, že problémy jsou v celé Evropě. Zemědělce ale, soudě podle nesouhlasného křiku, nepřesvědčil. „Demisi,“ skandovali posluchači. Nebo také: „Hanba!“

12:21 Za halasného souhlasu opakují řečníci požadavky zemědělců. O zaměstnanosti, ale třeba také zastavení dovozu obilí jak z Ukrajiny, tak z Ruska. „Dotace jsou prokletí zemědělců protože nad nimi dávají moc úředníkům,“ řekl šéf Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Velký ohlas vyvolala slova, že lidé kteří tady dneska jsou, jsou lidé kteří pracují denně, o svátcích i o silvestru, aby uživili tento národ. Proto prý přivezli na silnici před Úřad vlády kus venkova, hromadu hnoje. Nyní prý bojují o svoji existenci, o to zda vůbec budou moci dělat práci, kterou milují.

12:14 Na pódiu vystoupili první řečníci, jichž je ohlášena celá řada. Jejich proslovy se setkávají s bouřlivým souhlasem nebo souhlasným pískáním či skandováním.

Zdroj: Milan Holakovský

12:08 Demonstrace se zúčastní několik set lidí. Protestující pokřikují hesla a pískají. Zazněla státní hymna. Do davu se vydal i ministr zemědělství Výborný. Podle organizátorů dorazilo do Prahy 700 strojů a tři a půl tisíce lidí.

11:43 Před Strakovou akademií už jsou stovky lidí, kteří se zúčastní chystané demonstrace. Atmosféra houstne, lidé kteří sešli v hojném počtu, netají svoji nespokojenost.

Zemědělci před Úřadem vládyZdroj: Deník/Milan Holakovský

11:36 Zemědělci ukončují okružní jízdu městem. Technika je zaparkovaná na Letné a u Úřadu vlády. Lidé se chystají na demonstraci. Někteří míří na místo pěšky nebo metrem. Ve stanici Malostranská se vytvořila fronta již u eskalátorů.

K místu vyrazila poměrně početná skupinka, předem zaznívá pískot a ke Strakově akademii přijíždí několik policejních dodávek v nichž obvykle jezdí příslušníci pořádkové jednotky.

Protest zemědělců v Praze 7. března 2024.Zdroj: Deník/Radek Cihla

11:20 Hromada hnoje vysypaná časně ráno na ulici před Úřadem vlády stále zůstává na místě u Strakovy akademie. Hodinu před očevávaným začátkem demonstrace ji však policisté ohradili mobilními zábranami.

11:19 Dopravní situace v okolí stanice metra Vltavská se od ranních hodin příliš nezměnila. Stále tam stojí kolona traktorů, avšak průjezd aut zůstává možný.

11:18 Netradiční ohlas na protest zemědělců zaznamenal Deník na tramvajové zastávce Letenské náměstí. Čekající cestující se rozčilovala, co si to rolníci — „jezeďáci“, jak ona říkala — dovolují. Jaké by to prý bylo kdyby se Pražáci rozhodli že pojedou blokovat průjezd někde v „Buranově“. Myšlenku však dále nerozvíjela, protože ji jeden z dalších čekajících okřikl: „Já protest naopak podporuji — a máte snad něco proti tomu?“

Zdroj: Deník/Radek Cihla

11:00 Podle Martina Pýchy, šéfa Zemědělského svazu, nebere ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) situaci dostatečně vážně. Zároveň se omluvil Pražanům za blokaci města. „Našim cílem není blokovat Pražanům cestu do práce a pohyb po Praze, ale upozornit na problémy zemědělství. Rok a tři čtvrtě jednáme, ale výsledky jsou velmi malé. Takže nám nezbývá než se ozvat. Nejsou zaměřené proti lidem,“ řekl pro Českou televizi (ČT).

Protesty zemědělců v Praze 7. března 2024Zdroj: Deník/Radek Cihla

Lidovecký ministr naopak tvrdí, že problémů si je vědoma celá vláda. „Vláda i já jako ministr zemědělství jsme si velmi dobře vědomi nelehké situace nejenom českých, ale také evropských zemědělců. Já poslední dny a týdny se tomu skutečně věnuji jako naprosté prioritě a to právě tak, abych dokázal doručit podporu a pomoc, kterou si čeští zemědělci skutečně zaslouží,“ řekl Výborný. Doplnil, že vláda letos přidá peníze na životní pohodu zvířat a příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění u zaměstnanců.

10:45 I když stále více traktorů zajíždí na parkoviště na Letné, další technika se nadále vydává na okruh Prahou.

10:38 Na parkoviště na Letné začíná najíždět více traktorů a formují se také první skupinky protestujících, kteří odtud pěšky vyrazí k Úřadu vlády. Podle plánu zde většina techniky zůstane odstavena a lidé půjdou demonstrovat po svých.

Protest před Úřadem vlády zřejmě nebude tichý. Z hloučku lidí čekajících na parkovišti na Letné se chvílemi ozývá siréna, kterou si s sebou přinesli.

10:27 „Setkali jsme se s podporou, ale i s odmítavými posunky,“ hodnotí průjezd Prahou traktorista z Krásné Hory nad Vltavou Kamil Tomášek.

Zdroj: Milan Holakovský

9:48 Parkoviště na Letné se téměř vyprázdnilo, jeho větší část už vypadá jako obvykle. Stojí zde autobusy a osobní auta. Při výjezdu zemědělské techniky na ulici Milady Horákové asistovala policejní hlídka.

Ulice Milady Horákové nicméně stojí, provoz se tam zcela zastavil. Tramvaje, které zde využívají samostatný pás, ale jezdí bez komplikací.

9:43 Policisté uvedli, že řidič, který hnojem zasypal i tramvajové koleje, byl zadržen.

9:41 Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl, že respektuje právo na protest, vysypání hnoje před Úřadem vlády ale považuje za neférové.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

9:34 K protestu zemědělců se vyjádřil i ředitel komunikace AC Sparta Praha. „My máme na stadionu dnes tak trochu žně“ napsal.

9:32 První stroje projíždí kolem Úřadu vlády.

9:22 Situaci, která nepřekvapí, lze zaznamenat na Letné. Na parkovišti stojí a popojíždějí traktory, kolona také spíše stojí, než jede v ulici Milady Horákové. Tam se podle očekávání provoz téměř zastavil.

Ostatní řidiči situaci snášejí trpělivě. Deník zaznamenal pouze jeden vypjatý moment: motocyklista, který nechtěl čekat, sjel na chodník a kličkoval mezi chodci.

9:10 Magistrát hlavního města vzhledem k situaci doporučuje občanům využívat převážně kolejovou dopravu.

8:48 „Sice to blokuje dopravu, ale mně to nevadí,“ řekla Deníku žena čekající na tramvaj v sousedství protestujících. „Jen tak dál, fandím jim,“ prohlásila.

Sjezd z magistrály u stanice metra VltavskáZdroj: Deník/Milan Holakovský

8:30 V sousedství metra Vltavská nastal kolaps dopravy. Uvolnit průjezd se podařilo zásahem policejní hlídky. Posléze se rozjely i traktory. Jejich najíždění na silnici řídí policisté dále.

Zdroj: Milan Holakovský

8:15 PID kvůli protestu zemědělců odklonil trasu tramvajové linky 15. Místo po nábřeží Edvarda Beneše jezdí od Čechova mostu kolem právnické fakulty a pak zpět na Malostranskou. Do odvolání je také přerušen provoz tramvajové linky 23.

8:08 Organizování dopravy se zde ujala policejní hlídka a podle jejích pokynů se podařilo stojící traktory „poskládat“ tak, aby uvízlí řidiči byli vyproštěni a auta mohla projíždět.

Nad oblastí létá policejní vrtulník který monitoruje dění ze vzduchu.

8:00 V sousedství stanice metra Vltavská se traktory zastavily a výrazně omezily dopravu. Někteří řidiči zůstali zablokováni a nemohou se z kolony dostat.

7:15 Kolona blikajících a houkajících traktorů projela po Nuselském mostě. Objevila se tam čtvrt hodiny po sedmé a projížděla zhruba 10 minut. Dopravu to nejprve zpomalilo, nyní se téměř zastavila.

Podle registračních značek přijeli i Jihočeši a dokonce i traktorista z Vysočiny. Mezi traktory se sem tam objeví i nákladní automobil.

Zdroj: Milan Holakovský

7:14 Praha opět vyzvala, aby lidé využívali výhradně kolejovou dopravu a vyhnuli se cestám automobily po městě.

7:08 Z důvodu překážky na trase jsou zavedena následující dopravní opatření: linka 15 je obousměrně vedena po odklonové trase … Čechův most - Právnická fakulta - Malostranská (zastávka provizorně zřízena v ulici Letenská) a dále po své pravidelné trase.

6:56 Protest zemědělců se sympatiemi sledují i lidé, se kterými se reportér Deníku potkal v metru. Dokonce si povídali, že mají aktuální zprávy: z Letňan prý traktory odjely předčasně, protože je tam nenechali stát na parkovišti, někteří protestující už také jezdí kolem Letné.

6:50 Zemědělci vysypali před Úřadem vlády hnůj.

Protest zemědělců v Praze 7. března 2024Zdroj: Deník/Radek Cihla

6:41 Na Nuselském mostě magistrála ve směru do centra stále připomíná spíše poklidný víkendový provoz. Směrem od centra je dopravní zatížení zřetelně větší.

6:30 V čase předpokládaného průjezdu kolony protestujících zemědělců po magistrále je zde zatím klid a pouze běžný provoz. Zemědělci, kteří se sjeli na shromaždišti u agropodniku v Jesenici, pozdrželi odjezd kvůli čekání, než dorazí kolegové mířící po staré benešovské od Benešova a z jihu Čech.

6:10 Zřejmě první traktory protestujících zemědělců se v pražských ulicích objevily před šestou hodinou v oblasti Holešovic. Řidiče přibrzdila jejich kolona v Argentinské.