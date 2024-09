Stalo se to v souvislosti s projednáváním auditu společnosti Operátor ICT, která vytváří různá IT řešení pro Prahu (třeba dopravní karta a mobilní aplikace PID Lítačka, odbavovací systém veřejné dopravy či datovou platformu Golemio).

Debata se protáhla na hodiny - audit totiž nevyzněl příznivě a věcí se zabývá i policie - avšak největší poprask vyvolalo několik vět.

Na jednání zastupitelstva ředitel magistrátu Martin Kubelka veřejně prohlásil, že když loni magistrát odmítl proplatit OICT faktury, náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti) mu prý pohrozil, že pokud k vyplacení peněz nedojde, Piráti v rámci koalice nepodpoří rozpočet Prahy na letošní rok - přičemž dojednávání jeho podoby už spělo do finále.

Za odmítnutím uhradit částku 3,5 milionu korun stála podle Kubelkových slov především výtka, že opět, tak jako opakovaně v minulosti, chybí konkrétní výkaz činnosti. Úředníci však měli výhrady i k samotnému uzavření některých smluv mezi městem a OICT – s tím, že pro hlavní město jsou „nevyvážené“.

V souvislosti se zmiňovanými fakturami se Kubelka ohradil, že Hřib místo hájení zájmů města vystupoval ve prospěch městské společnosti. Mělo k tomu dojít v prosinci během jednání rady hlavního města schvalující rozpočet.

close info Zdroj: Deník/Eliška Stodolová zoom_in

„Pane náměstku, vás a radního Mazura (Piráti) jsme několikrát upozorňovali na to, že je nevyváženost vztahu mezi Operátorem a magistrátem ve vztahu k smlouvám. Několikrát jsme upozorňovali, že úřad nemůže proplácet bianco šeky, aniž by věděl, za co. Dospělo to dokonce do stadia, kdy v prosinci zasedala rada před zastupitelstvem, kde se měl schvalovat rozpočet města, tak jste si mě vzal bokem, vzadu stáli další kolegové, a řekl jste, že odbor neproplatil fakturu Operátorovi za cca 3,5 mio. Já jsem řekl ano, zřejmě to je proto, že zase chybí výkaz činností. A vy místo toho, abyste hájil zájmy magistrátu, tak jste řekl, že pokud nebude proplacena faktura, tak Piráti nepodpoří rozpočet hlavního města Prahy,“ prohlásil Kubelka podle webu Neovlivni.cz.

Výsledek hlasování nepřekvapil

Způsob, jakým Hřib vystupoval, odsuzuje zřejmě nejhlasitější představitel pražské opozice Patrik Nacher (ANO). O obsahu Kubelkových slov pronesených na jednání zastupitelů nepochybuje. „Jestliže to ředitel řekne na mikrofon při jednání vrcholného orgánu komunální politiky, musí to mít podložené,“ míní. A náměstka primátora odsuzuje: „Považuji to za něco neuvěřitelného, za něco, co překročilo všechny limity arogantního přístupu.“

Přímo během zasedání zastupitelstva tedy Nacher reagoval svoláním jednání klubu ANO - a pak jeho jménem navrhl hlasovat o odvolání Hřiba.

„S vědomím, že nezískáme podporu - rozhodně ne ze strany koaličních hlasů,“ řekl Deníku s tím, že takováto věc musí být vyjednána dopředu. I tak se však prý nedalo postupovat jinak. Šlo podle jeho slov o symbolický apel: „O upozornění, že takové jednání už je přes čáru.“

Výsledek nebyl překvapením. „Pro“ zvedlo ruce jen 18 z 65 zastupitelů- a návrh na zařazení hlasování o odvolání Hřiba jako mimořádný bod programu jednání tedy neprošel. Hlasy zastupitelů za ANO a SPD, k nimž se přidal jediný hlas z řad koalice, samotný Zdeněk Hřib, nestačily.

Hřib na jednání zastupitelstva uvedl, že věc vnímá jako obvyklý pokus o diskreditaci Pirátů před krajskými volbami. Totéž Deníku zopakoval i v úterý. „Piráti jsou v politice patnáct let, nemají žádnou korupční kauzu, zatímco například hnutí ANO má jen za poslední rok dva obviněné primátory (Charvát z Pardubic a Hrabáč z Chomutova) - a jednoho hejtmana (Krkoška z Moravskoslezského kraje) jim stihli odsoudit za korupci rovnou ve funkci.“

Hřib: O vydírání šlo, ale…

V kauze kolem proplacení faktur pak má Hřib jasno: ano, šlo o vydírání. Ne však takové, kterého by se dopustil on.

„Ředitel Kubelka prakticky přiznal, že se snažil vydírat městem stoprocentně vlastněnou společnost OICT tím, že jí odmítal proplatit splatné a řádně vystavené faktury na oceňovanou datovou platformu Golemio.cz dle platné smlouvy. Hrozil tak předem prohraný soudní spor - a případná exekuce proti městskému majetku. Audit potvrdil, že úřad nemá smluvně ošetřeno, že by mu Operátor ICT měl poskytovat jím požadované výkazy,“ konstatoval.

close info Zdroj: Deník / Dimír Šťastný zoom_in

S tím, že smlouvy uzavřené v roce 2017 - tedy ještě před tím, než on sám působil jako primátor - jsou postavené na principu prostého svěření agendy do působnosti městské společnosti a bez podrobných výkazů. „Město však nyní šetří stovky milionů korun díky tomu, že OICT odstraňuje závislost města na dříve vybraných dodavatelích, kterým se to samozřejmě nelíbí,“ doplnil Hřib.

Exprimátor a nynější první náměstek naznačil, že se tady hraje velká hra. Avšak nikoli z jeho strany: „Kubelka se tímto také veřejně přiznal, že se snažil vyvolat v OICT stav druhotné platební neschopnosti. To by jednak vedlo k poškození městského majetku, jednak k možnému přihrání zakázek předchozím dodavatelům zapleteným v Dozimetru.“

Ke slovům kolem schvalování rozpočtu ve vazbě na proplacení faktur se nicméně konkrétně nevyjádřil.

I když Nacher s návrhem na odvolání Hřiba minulý týden neuspěl, nyní v tomto směru další aktivity nepodniká. „Byla by to šaškárna,“ řekl Deníku s tím, že na jednání zastupitelů se jednalo o spontánní reakci - nicméně teď už by se muselo objevit něco nového, aby mělo smysl pokračovat.

Třeba pokud by se vyjádřil někdo z koalice vládnoucí Praze, že šlo o jednání, které je „přes čáru“. „Pak by to mělo smysl a začal bych sbírat podpisy pro svolání mimořádného jednání zastupitelstva. „Zajímalo by mě, jak se k tomu postaví koalice Spolu a STAN. Na sociálních sítích jsem je vyzval k vyjádření – prozatím bez odpovědi,“ uzavřel.