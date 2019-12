Praha krotí reklamní smog. Křiklavých barev by mělo ubýt

Prazští radní přijali pravidla pro označování provozoven. Novinka zavádí konkrétní regulace vizuální reklamy v historickém centru. Závazná je pro domy či jejich části v majetku města. Vedení Prahy chce novými pravidly přinést do turisticky nejvyhledávanějších ulic víc vkusu. Zmenšit by se měla velikost nápisů, ubýt by mělo křiklavých barev.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock