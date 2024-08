Za pár týdnů začíná nový školní rok. Nejmenší školáci do lavic usednou vůbec poprvé. Jejich rodiče tak čeká nemalá investice do školního vybavení. Podle matek, které oslovil Deník, jeho pořízení vyjde na pět až deset tisíc korun. Pomoci ale mohou různé sbírky.

Poprvé své děti do školy vypraví i dvě matky z Prahy, které oslovila redakce Deníku. „Věci na výtvarnou výchovu, aktovku a penál dostala dcera už pod stromeček k Vánocům. Stejně ale počítám s náklady ještě tak pět tisíc korun,“ přiblížila nákupy školních potřeb matka šestileté Aničky.

Její slova potvrzuje také matka Olivera. „Kupovala jsem zatím jen aktovku, kterou jsem vybrala odlehčenou a stála asi 3 500 korun. Penál syn dostal, byl za 750 korun, ale kdybych ho kupovala, pořídila bych levnější,“ konstatovala.

Obě ženy pořizují budoucím prvňáčkům nové vybavení. Připouští však, že nákupem věcí z druhé ruky se dá ušetřit. Například radnice Prahy 6 a Prahy 7 pořádají sbírku školních potřeb pro děti, jejichž rodiče si nové vybavení nemůžou dovolit.

„Praha 7 opět od 1. srpna 2024 pořádá sbírku školních a výtvarných potřeb pro žáky a studenty. Veškeré školní vybavení (nové i použité v pěkném stavu) lze přinést do pátku 6. září 2024 v úředních hodinách do podatelny radnice,“ uvádí zástupci radnice s tím, že následně, a to prostřednictvím sociálního odboru nebo charitativních organizací, věci předají rodinám, pro které nákup školních pomůcek představuje výraznou finanční zátěž.

Lidé, kteří chtějí přispět do sbírky, můžou na radnici přinést školní aktovky, penály, sešity, pastelky, vodovky, tempery, štětce, sady pro prvňáčky, kružítka, pravítka, skicáky nebo třeba barevné papíry.

Sběr aktovek pořádá i Praha 6. V loňském roce se díky této iniciativě podařilo vybrat více než 270 aktovek, což ukazuje na velký zájem a podporu ze strany veřejnosti. „Zachovalé aktovky a další školní pomůcky je možné na radnici nosit každý úřední den od 9 do 18 hodin. Projekt Pošli aktovku dál! potrvá až do 9. září,“ upřesnili zástupci radnice. Ve stejné dny, tedy v pondělí a ve středu, je rovněž možné si školní pomůcky odnášet.

Seznamy ze škol

I když malý Oliver a Anička své aktovky už mají, s ostatním vybavení rodiče čekají až na září. „Čekáme, až nám škola dá nějaký seznam doporučené výbavy, jako jsou třeba vodovky, kufřík a podobně. Budeme muset také koupit nějaké kalhoty, protože syn doteď chodil jen v teplákách,“ směje se matka Olivera.

S nákupem oblečení počítá i matka Aničky. To ale podle ní přichází každý rok, protože dcera přes léto vyroste.

Podle rodičů je také nutné počítat s náklady na volnočasové kroužky, družinu nebo obědy. S těmi sociálně slabším rodinám už několik let pomáhá například organizace Women for Women.

Rodiče můžou podat žádost kdykoliv během roku, a to skrz ředitele nebo ředitelku školy. U nich také můžou žádat o prominutí úplaty za stravování. Škola poté rozhodne o tom, zda rodina na odpuštění platby oběda má, nebo nemá nárok.