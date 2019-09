Magistrát v půlce srpna oznámil, že provozovatelem rekonstruované budovy ze 17. století bude Vinohradský pivovar. Výběr měla na starosti městské firma Obecní dům, která spravuje stejnojmennou secesní památku v centru města.

„Oslovili jsme deset firem, z nichž šest odpovědělo. Hledali jsme společnosti, které kromě gastronomie nabídnou i kulturní program,“ uvedl tehdy ředitel Vlastimil Ježek.

Opozice následně upozornila, že jedním ze zakladatelů Vinohradského pivovaru je Matěj Turek, který kandidoval v loňských komunálních volbách ve žluto-černých barvách Prahy sobě. Do zastupitelstva hlavního města se Turek sice nedostal, ale v březnu se stal členem dozorčí rady Pražské plynárenské. Předsedkyně kontrolního orgánu akciové společnosti Obecní dům je Hana Třeštíková (Praha sobě), dvojka kandidátky pod vedením starosty Prahy 7 a magistrátního lídra Jana Čižinského.

Vyřadit Vinohradský pivovar? Diskriminace

Facebooková stránka Fungující Praha, kterou spravuje ODS, k tomu napsala trochu jedovatý příspěvek. „Expert na zahajování konverzací a kritik dohazování zakázek kamarádům z politiky Jan Čižinský mlčí jako zařezaný,“ naráželi občanští demokraté na to, že starosta Čižinský neodpověděl na dotaz MF DNES.

„Pokud by to bylo tak, že by společnost byla kvůli Matěji Turkovi zvýhodňovaná, tak by to bylo samozřejmě špatně, ale nedopustit, aby se výběrového řízení účastnila i firma, která má třeba i kandidáta do zastupitelstva, by bylo diskriminační. S Matějem Turkem spolupracujeme právě proto, že je to člověk, který se v byznysu vyzná,“ řekl Čižinský na konci srpna Novinkám. Ve výběru podle svých slov zaangažován nebyl, místostarostka Třeštíková se údajně zúčastnila jen prvního kola a předtím zadávala podmínky soutěže.

„Neprůhledné“ výběrové řízení se podle faceookového příspěvku nelíbí předsedovi zastupitelského klubu hnutí ANO a poslanci Patriku Nacherovi: „Nemohu si pomoct, ale tohle je prostě přinejlepším divné.“

„Hledali jsme nejefektivnější způsob, jak vybrat nejlepšího provozovatele. Šlechtova restaurace není žádný suprkšeft, jak si někdo myslí. Efektivní výběrové řízení může být stejně tak otevřené jako uzavřené. Když hledáte tak specifickou společnost, myslím, že uzavřené výběrové řízení je naprosto adekvátní,“ citoval ředitele Obecního domu server Novinky.cz.

„Koalice se oháněla transparentností, přitom její kroky jsou přesně opačné. Výběrové řízení ve mně vzbuzuje pochybnosti a vypadá to, jako by šlo o malou domů mezi členy Prahy sobě,“ uvedl pro Blesk.cz místopředseda zastupitelského klubu ANO Radomír Nepil. Další politici z opozičního hnutí toto téma na sociálních sítích sdílejí.

Sám Turek je pro, aby magistrát zveřejnil detaily k výběru Vinohradského pivovaru. Zatím však nebyla ani uzavřena nájemní smlouva - podle Blesku má být nájemné deset procent z obratu. „Což nikdo neví, kolik peněz vlastně bude,“ poznamenal Nacher.

Žádný střet zájmů necítím

Podnikatel s politickými ambicemi dříve tvrdil, že se o výsledku tendru dozvěděl, až když bylo rozhodnuto. Teď Novinkám sdělil, že není členem koaličního hnutí Praha sobě. „Žádný střet zájmů v tom necítím, protože nejsme ani na jedné straně nijak zapojení. V pivovaru jsem navíc menšinový podílník,“ hájí se Turek.

Na facebookovém profilu přitom byl před volbami hodně aktivní a v jednom příspěvku například uvedl: „Přiznám se, že číslo na Jana Čižinského mám, ale volám mu tak jednou za rok. A v zastupitelstvu se budu řídit svým rozumem a svědomím.“

Jak ta pohádka dopadne? ptali se ironicky v ODS. Těžko odpovědět. Problém se pravděpodobně bude řešit i na pondělním zasedání rady. Piráti, koaliční partner Prahy sobě, se totiž také - v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem - zaklínají transparentností. Zastupitel Jan Wolf, jehož KDU-ČSL patří do vládnoucí koalice přes uskupení Spojené síly pro Prahu (ještě TOP 09 a STAN), bude chtít situaci vyjasnit v rámci dozorčí rady Obecního domu.

A Pražané doufají, že příští léto Šlechtova restaurace po letech chátrání skutečně otevře navzdory těmto „politicko-hospodským“ hádkám. Pak si budou moci vychutnat pivo ve Stromovce stejně jako před sto lety jejich předci.