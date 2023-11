Rozhodovat se na jednotlivých školách bude většinou v příštím týdnu. Pokud tedy některé školy zůstanou zavřené, tato informace by měla být k dispozici včas.

Rodina bude mít prodloužený víkend

Někteří rodiče se rozhodli nečekat a už teď se připravují na případný den uzavřených dveří. Potvrzuje to paní Eva, s níž Deník náhodně hovořil během cesty autobusovou linkou 213 mezi Spořilovem a Záběhlicemi. „Snažím se naplánovat druhý prodloužený víkend po sobě,“ konstatovala. Zatímco jedno volno na konci týdne protáhne státní svátek 17. listopadu, o týden později chce zůstat doma ještě v pondělí 27. listopadu. Právě kvůli dětem pro případ školní stávky.

„S kolegyněmi z kanceláře si u šéfa domlouváme takové rozvržení pracovní doby, abychom nemusely do práce,“ připomněla. A míní, že i kdyby škola učila, stejně napíše omluvenku a rodina si udělá výlet; pokud tedy bude pěkné počasí.

„Nebo snad školy budou zajišťovat hlídání, pokud se rozhodnou neučit kvůli stávce? Zatím jsem neslyšela, že by se něco takového chystalo – a ani to neočekávám,“ poznamenala. Ohlášení stávky vnímá matka mladšího školáka a předškolačky tak, že cílem není nabídnout dětem více volna nebo snad „zatajit“ nějaké učivo, ale především zkomplikovat život rodičům. „Aby se začali bouřit – a někdo pak snáz kývl na požadavky kantorů,“ shrnula své mínění. Což zase pro změnu pobouří leckterého pracovníka ve školství.

Rozhodnutí padnou v příštích dnech

Odpověď, zda s nějakou náhradou za případně zavřené školy (která by alespoň části menších dětí mohla nabídnout program, a především dohled) počítají zřizovatelé většiny škol, hledal Deník na některých městských částech Prahy i na magistrátu. Stejně jako informaci, zda chystají souhrnné přehledy, kde ve sféře jejich působnosti učebny zůstanou otevřené a kde nikoli – anebo předání informací nechají na samotných školách.

Reakce oslovených lze shodnout stručně: zatím se nic konkrétního neví, ale ještě je dostatek času. I když školní kolektivy teprve budou debatovat – rozhodnutí by by většině škol mělo zřejmě padnout v době od pondělka 13. listopadu do středy, případně ve čtvrtek – v některých částech Prahy už mají předběžné odhady, že úplné uzavření škol by u nich nemuselo být jinak masivní. A případné oznámení o uzavření školy by rodiče nemělo zaskočit, jestliže školské odbory termín výstražné stávky ohlásily se značným předstihem.

„Je možné, že se v některých školách pro stávku rozhodnou, ale zatím se neví nic bližšího,“ shrnul pro Deník aktuální poznatky mluvčí Prahy 8 Martin Šalek. „Zatím informace ze škol nepřišly; ještě je moc brzy,“ konstatoval.

Andrea Zoulová z radnice Prahy 2 Deníku tlumočila předběžné očekávání odboru školství, že v této městské části to na hromadné zavírání skol nevypadá – což ale byly údaje ještě z doby, než během pátku dorazily do škol detailní informace školských odborů k postupu při přípravě stávky včetně vzorů dokumentů a předlohy letáčků s odůvodněním: i s důrazem na sdělení, že pracovníci škol nebojují za sebe; jde o aktivity ve prospěch dětí. A také než v pátek Asociace ředitelů základních škol vydala svým členům doporučení, aby učitele, pokud se rozhodnou stávku organizovat, podpořili.

Zoulová Deníku zdůraznila, že rozhodování ve školách nechce zřizovatel ovlivňovat; tím méně do něj zasahovat. S tím, že další postup je pak v kompetenci ředitelů, takže by nemuselo dojít na úplné uzavření škol ani v případě zapojení do stávky. Mají různé možnosti: například zachovat provoz školní družiny, alespoň omezené fungování v mateřince a na prvním stupni… Mají ale také možnost vyhlásit ředitelské volno, když každý ředitel může využít takových dnů během školního roku několik. Rodiny by tak skutečně mohly už s předstihem počítat s prodlouženým víkendem. Mohli by také třeba jednat s domy dětí a mládeže o posílení jejich nabídky – a informace o těchto příležitostech pak zprostředkovat dětem i jejich rodičům. „Máme velmi zkušené ředitele a nepředpokládám, že by přijali rozhodnutí v neprospěch žáků,“ řekla Deníku Zoulová.

Magistrát, který je zřizovatelem středních škol a učilišť, také zatím nemá konkrétnější poznatky. Tuto informaci Deník získal v sekretariátu radního Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Antonína Klecandy (STAN). S tím, že organizovat „hlídání dětí“ není na středoškolské úrovni potřeba – a informace o tom, které školy se chystají zapojit, zatím nejsou k dispozici. Ty budou úředníci magistrátu shromažďovat zhruba s týdenním předstihem: kolem pondělí 20. listopadu.

V přímém kontaktu se zástupci jednotlivých škol pak budou od následujícího čtvrtka, a to v Kongresovém centru Praha, kde se od 23. do soboty 25. listopadu uskuteční veletrh středních škol Schola Pragensis (primárně určený deváťákům, kteří budou opouštět základní školy). Jednotlivé střední školy z Prahy tam budou mít své stánky. I z pohledu magistrátu by případné zapojení škol do stávky nemělo rodiny zaskočit, jestliže informace o jejích přípravách jsou známy „dlouho dopředu“.