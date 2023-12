Nemilému zhoršení cestování vlakem se od konce týdne nevyhne část pasažérů v Praze i na některých tratích ve středních Čechách. Od neděle 10. prosince začnou platit nové jízdní řády, které přinášejí i změny, jež budou lidé proklínat.

Ilustrační snímek | Foto: Ropid

Veřejnost zřejmě začne reptat a dotazovat se, zda to snad měla být nějaká legrace. A hlavně začne volat po nápravě. Tak tedy: míněno je to vážně. A změnit se to zatím nedá.

V Praze bude omezena pohodlná doprava po železnici přes Vltavu, kterou si zvykla využívat i řada obyvatel metropole s využíváním tramvajenky na Lítačce. Nyní budou možnosti takového svezení omezeny. Opatření daná špatným stavem výtoňského železničního mostu přinesou omezení počtu vlaků, které přes něj mohou přejíždět. Pro řadu z nich se konečnou či výchozí stanicí stane smíchovské nádraží – byť to nyní prochází rekonstrukcí.

České dráhy oznámily navýšení cen jízdného v průměru o 9,5 procenta:

České dráhy zdraží jízdné. Za dálkové cestování si lidé připlatí i desítky korun

Zmizela dokonce část kolejiště, takže pro organizátory dopravy může být vcelku oříšek zajistit plynulý obrat souprav. Především je to však problém z pohledu cestujících. Nejde samozřejmě jenom o omezení jízd po Praze.

Komplikace to bude i pro lidi přijíždějící do metropole od západu – nebo naopak tímto směrem do středních Čech odjíždějící. Často budou muset propojovat jízdu vlakem ještě s cestováním metrem nebo tramvají, což dosud neznali. Přestup na Smíchově sice není obzvlášť komplikovaný a ani cenu to v případě využití jízdného podle tarifu PID nemusí navýšit, ale jistě je třeba počítat se ztrátou času.

Ujel vám vlak? V pořádku, má to tak být

Na některých středočeských tratích se je zase třeba připravit na to, že se zhorší přestupy. Cestující tak leckdy bude ještě moci spatřit koncová světla vlaku, kterým by býval rád pokračoval. Bude mu však nanejvýš moci zamávat: tento „nepřípoj“ totiž nově odjíždí třeba dvě minuty, někdy i minutu před příjezdem jeho vlaku. Ale nepočká. Nový jízdní řád s takzvanou přestupní vazbou nepočítá.

Souvislost to má se zpomalením vlaků, které musejí reagovat na různá omezení: nejčastěji jde o nařízení snižující rychlost jízdy v místě nechráněných železničních přejezdů nebo omezení rychlosti při vjezdu do nádraží, kde nejsou tradiční perony (a tak je třeba počítat s možností výskytu cestujících v kolejišti. Případně jde o opatření vynucená dlouhodobými výlukami souvisejícími s většími opravami tratí.

Letos se sice dálniční síť v Česku rozšíří o 16 kilometrů, v příštím roce to však bude sedmkrát víc:

Dálnice v roce 2024: Podívejte se, kde otevřou nové úseky, kde se začne stavět

V pondělí 4. prosince to uvedl Zdeněk Šponar, ředitel středočeské organizace IDSK; Integrované dopravy Středočeského kraje. S tím, že někde se podařilo možnosti přestupu zachovat, jinde to prostě nevyšlo. A snahy dojednat se Správou železnic časové posuny nikam nevedly, i když jde často skutečně jen o minuty: provozní důvody to prý neumožní. To potvrzuje Stanislav Lešák, který je v IDSK vedoucím oddělení projektování vlakové dopravy.

Naštvaných cestujících přibude

Jakkoli politici rádi hovoří o tom, že je žádoucí, aby lidé přesedali od volantů vlastních aut do veřejné dopravy – do vlaků pak ideálně – nový jízdní řád leckde cestující nepotěší. Dělat se s tím prý nedá nic: kde bylo jen trochu možné uspořádat provoz tak, aby možnost přestupu zůstala zachována, už se tak stalo. Podle Lešákových slov to není tak jednoduché, jak se může zdát: zpomalení vlaků přináší prodloužení doby jízdy, což si vedle dalších úprav celkového modelu někde vynutilo změnu míst, kde se na jednokolejných tratích křižují vlaky jedoucí opačným směrem.

Zdroj: Milan Holakovský

Důsledkem je zhoršení dopravní obslužnosti, nezastírá Lešák, že cestující budou nadávat. Podle slov ředitele Šponara někteří hudrují už teď, stejně jako část starostů. I když už zjistili, co se chystá, a volají po změně, naděje je prý nulová. Model, jak dosáhnout toho, aby se provoz vlaků na trať „vešel“ a nebylo to na úkor přestupujících cestujících, se najít nepodařilo.

Ano, i jedna dvě minuty jsou pro Správu železnic důležité, potvrdil Šponar. A operovat tím, že když jde o zpoždění vlaku, nějakých pár minut nehraje roli, ba ani pár desítek, nemá smysl.

Citelné dopady bude mít například změna předpisů v souvislosti s tím, že stanice Ledečko nemá nástupiště. V důsledku toho se tam změní mechanismus příjezdu a odjezdu vlaků do stanice a z ní, což bude mít pro cestující na trati Kolín–Ledečko neblahý dopad: přijdou o možnost snadného přestupu na vlaky do Prahy v Kolíně.

Cestování z Česka do zemí západní Evropy vlakem bude od příštího roku o něco dostupnější. Noční vlak spojí Prahu s Bruselem:

Usnout v Praze a probudit se v Bruselu. Od března města spojí přímý noční vlak

Několik železničních přejezdů, které jsou vyznačeny pouze výstražnými kříži, se zase kvůli snížení rychlosti (a tím vynucené změně míst pro křižování osobních vlaků s rychlíky) „vymstí“ cestujícím na trati Beroun–Písek, kde jezdí vlaky z Berouna na Blatnou. V Březnici lidé přijdou o výhodný přestup do vlaků na Protivín.

Výluky přinesou řadu komplikací

Stavební práce spojené s výlukou v úseku Karlštejn–Beroun, s možností využívat na dvoukolejné trati pouze jednu traťovou kolej, přinesou spoustu komplikací. Zde se pro vlaky na trase mezi Berounem a Prahou počítá s mimořádnou změnou jízdních řádů již od ledna, kdy podrobnosti budou teprve oznámeny. Jisté však už je, že v Berouně kromě ranních hodin ztratí návaznost na spoje do Prahy vlaky přijíždějící od Plzně.

Dopady stejné výluky se projeví také na trati Zadní Třebaň–Lochovice. Zde jde o ztrátu vybraných přípojů ve směru na Beroun.

Omezení mimo střední Čechy se pak projeví v Kolíně. Důsledky přestavby železničního uzlu Pardubice zde pocítí lidé přijíždějící vlaky od Havlíčkova Brodu. Přestup na další přípoje bude možný – z Lešákových slov nicméně vyplývá, že je třeba počítat se změnami. „Bude jiný a méně komfortní,“ konstatoval šéf týmu plánujícího ve středních Čechách vlakovou dopravu.