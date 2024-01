Vláda premiéra Petra Fialy pověřila ministra vnitra Víta Rakušana předložením série opatření pro reakci na krizové situace. Rakušan o tom informoval na páteční tiskové konferenci společně s ředitelem sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vdělávání Janem Paďourkem. Podle Rakušana je důležitá především prevence a školení zaměstnanců i studentů.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jan Paďourek | Foto: ČTK

Případ 24letého studenta střílejícího na fakultě, jenž 21. prosince zabil 14 lidí a dalších 25 utrpělo zranění (a který podle zjištění policie ještě předtím zavraždil dva lidi v Klánovickém lese i svého otce v bydlišti na Kladensku) budí mimořádnou pozornost i s třítýdenním odstupem. „Střelba na fakultě je bezprecedentní událostí pro celou naší společnost a přinesla legitimní otázky do debaty. Otřásla pocitem bezpečí a jistoty," řekl na začátku tiskové konference Rakušan.

Zdůraznil, že se nechce věnovat samotnému policejnímu zásahu, kterému se bude věnovat Generální inspekce bezepčnostních sborů (GIBS), ale chce se zaměřit na pohled do budoucnosti. Kladl důraz především a prevenci a eliminaci. „Stoprocentně se podobnému útoku nedá zabránit nikdy, nepovedlo se to v žádné zemi na světě, to ale neznamená, že nemáme podniknout veškeré úsilí k tomu, abych rizika a pravděpodobnost podobných tragédií eliminovali maximálně," řekl Rakušan.

Mimo jiné upozornil, jak intenzivně se nyní řeší posilování bezpečnosti na vysokých školách formou chystaných konkrétních opatření, ale i školení v této oblasti. Tato školení by měla posílit schopnost „měkkých cílů“ vhodně reagovat v krizových situacích. Vláda Petra Fialy (ODS) ve středu schválila usnesení, kterým vicepremiéra a ministra vnitra Rakušana pověřila k předložení série opatření pro reakci na krizové situace, a to včetně finančních nároků.

Zároveň ministerstvo vnitra nejprve předloží Bezpečnostní radě státu (BRS) komplexní vyhodnocení celé situace ohledně zásahu na FF UK na mimořádném zasedání 31. ledna, řekl Rakušan. „Zároveň jsme v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, se zmocněnkyní pro lidská práva. Chceme být i jako ministerstvo vnitra účastni debaty, která nám třeba resortně přímo nepřísluší, ale má celospolečenský význam, a to je potřeba posílit povědomí v otázkách podpory duševního zdraví,“ dodal.

Školení pro zaměstnance škol

Ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vdělávání Jan Paďourek řekl, že se ministerstvo vnitra doporučuje zaměřit na vzdělávání a edukaci měkkých dovedností, ať už konkrétních zaměstnanců či studentů. Doporučuje budování psychologické odolnosti obyvatel a posílení psychologické podpory. Bezpečnost je podle něj sdílená zodpovědnost.

Upozornil na připravené školení pro vysoké školy, které by mělo proběhnout v polovině února tohoto roku. „Každá vysoká škola nebo univerzita si vytipuje bezpečnostního pracovníka, který bude proškolen a ten bude poté své dovednosti a znalosti šířit uvnitř školy. Ke školení se již nyní hlásí i některé střední školy," řekl Paďouřek.

Ministerstvo vnitra v budoucnosti plánuje dále také posilování kapacit pro efektivní zajištění bezpečnosti na bezpečnostních místech. Dále připravuje nové letáky a příručky, které budou podle slov Paďourka rozšiřovat skrze sociální sítě, webové stránky, e-maily a také je šířit fyzicky, a to na veřejných prostranstvích. „Do konce roku chceme využít v rámci školících aktivit i technologii virtuální reality, kde chceme simulovat krizové situace a na těch si vyzkoušet naši odolnost a schopnost čelit těmto nenadálým situacím," dodal Jan Paďourek.

Podezřelé nákupy zbraní

Rakušan také chce, aby prodejci zbraní měli povinnost hlásit, že někdo kupuje podezřelé množství zbraní. Je podle něj také potřeba diskutovat o zavedení povinného specializovaného lékařského vyšetření, které bude zahrnovat psychologické vyšetření žadatele o zbrojní průkaz. Definice toho, jaké nákupy zbraní jsou podezřelé, by měla podle ministra vzejít z jednání odborné pracovní skupiny. „Už příští týden budeme pracovat na svolání pracovní skupiny, která bude čítat politickou část, a to zástupce všech stran zastoupených v Parlamentu, a zároveň i odborníky na jednotlivé oblasti, které se prolínají celou zbraňovou legislativou,“ řekl Rakušan.

„Už v současné době, když se podíváme na počet zbraní a počet držitelů zbrojního oprávnění, tak se ukazuje, že průměrně drží každý z nich tři zbraně,“ doplnil ministr.

Rakušan připomněl, že nová zbraňová legislativa, kterou nyní projednává Sněmovna, už přináší některá zpřísnění a zpřesnění zbraňové agendy, včetně digitalizace a modernizace. „Digitalizace je v tomto případě zcela stěžejní, zbraňové registry mají mít zásadní úkol - provázat informace, poskytnout dobré analytické zázemí všem aktérům, kteří v celém procesu, než někdo v ČR dostane povolení užívat zbraň, do procesu vstupují. Je to provázání informací od prodejců zbraní, lékařů, zdravotnických systémů, z databází policie a centrálního registru zbraní,“ řekl ministr.

Podle Rakušana byl připravován ke zbraňové novele i doprovodný zákon, jeho předložení vládě ale bylo pozastaveno právě v reakci na tragickou událost z 21. prosince, při které čtyřiadvacetiletý student fakulty zastřelil 14 lidí a dalších 25 zranil.

Nový zákon má mimo jiné zkrátit z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, případně možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři by měli získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Měl také rozšířit okruh zbraní podléhajících regulaci například o flobertky, proti čemuž mají výhrady mimo jiné opoziční poslanci.

Nová pravidla by měla podle návrhu projednávaného Sněmovnou platit až od roku 2026 kvůli modernizaci centrálního registru zbraní a jeho propojení s dalšími složkami. Opatření týkající se povinného hlášení, která ale současný návrh zatím neobsahuje, by podle Rakušana mohlo začít platit už letos v červenci.

Rakušan doplnil, že se ministerstvo vnitra snaží ke změně zbraňové legislativy přistupovat vyváženě. „Snažíme se nevstupovat do té debaty hystericky a nechceme, aby to bylo na úkor zodpovědných držitelů zbraní v České republice,“ řekl Rakušan.

Je potřeba zlepšit komunikaci

V úterý 9. ledna proběhla otevřená tisková konference PČR, kde policie zhodnotila celý zásah i události, které zásahu předcházely a poděkoval policii za otevřenou komunikaci. Policejní prezident Martin Vondrášek na konferenci PČR konstatoval, že zásadní pochybení se nenašla – nicméně měla být lepší komunikace policistů s vedením fakulty. Potřebu zdokonalit vzájemnou komunikaci a včasnou výstrahu pro lepší ochranu tzv. „měkkých cílů“ vyzdvihl na páteční tiskové konferenci i Rakušan.

Debata o reakci na krizové situace nesmí být podle vicepremiéra politická, resortní, nýbrž celospolečenská. „Úspěch systému jako takového, jestli zafunguje, jestli zvládneme být připraveni na takovou událost, zvládneme její samotný průběh, nedej bože situaci, která nastává po ní, tak je dán úzkou spoluprací všech společenských aktérů. Doslova a do písmene závisí na přístupu každého jednotlivce,“ řekl dnes Rakušan.

Policejní prezident Martin Vondrášek na úterní konferenci PČR konstatoval, že zásadní pochybení se nenašla – nicméně měla být lepší komunikace policistů s vedením fakulty.

Na policejní tiskovku reagovala Univerzita Karlova, která nabídla časový sled událostí, jak je zaznamenali členové jejích týmů, a to včetně svědectví konkrétních lidí. Plynou z něj stížnosti na nedostatek informací, překvapení nad tím, že když policisté přišli do budovy fakulty zjišťovat informace, nevyužili nabídky kontaktovat její vedení a obraceli se převážně na administrativní pracovníky, i rozčarování z přístupu operátora tísňové linky 158.

Policie pak k tomu přidala vysvětlení, že upřesňující dotazy mohou člověku ve stresující situaci připadat jako nedůvěra, avšak jde jen doplňování nezbytných informací potřebných pro další zásah. Ani prověřování nahrávek telefonátů z tísňové linky pochybení neodhalilo. Představitelé policie i ministr Rakušan uvedli, že kauzu zkoumala Generální inspekce bezpečnostních sborů – a zatím nezahájila stíhání žádného konkrétního policisty.

Komunikaci kritizoval i poslanec

Ve čtvrtek pak zasedal sněmovní bezpečnostní výbor, který projednávání po zhruba třech hodinách bez přijetí závěrů přerušil na neurčito. Poslanec Jan Richter (ANO) během jednání uvedl, že střelné zranění utrpěla i jeho dcera, která pak musela být operována. Kritizoval především, že se do nemocnice dostala až sto minut po útoku, přičemž tvrdí, že ji policisté nějakou dobu nechali ležet v přepravním vaku na zemi před budovou.

Richter si také postěžoval, že policie nebyla s rodinou v kontaktu, i když spojení na sebe dával hned čtyřem různým policistům. Připustil nicméně, že dcera je již zletilá. Ministr Rakušan hned ve čtvrtek ujistil, že na prošetřování poslancových výhrad dohlédne. Jako nedostatečnou Richter vnímá také komunikaci ze strany vedení univerzity i fakulty.

Rakušan si po čtvrtečním zasedání výboru nechal vypracovat podrobnou zprávu o tom, jak obecně byla poskytována psychosociální pomoc lidem zasaženým střelbou na FF UK. „Bylo poskytnuto 635 osobních intervencí občanům, 300 intervencí pracovníkům integrovaného záchranného systému, 750 telefonických intervencí na různých telefonních linkách. Celkem byla poskytnuta krizovými interventy pomoc 1685 osobám,“ řekl vicepremiér.

„Na místě zásahu a v evakuačním centru zasahovalo 47 interventů, to znamená všichni, kteří byli večer rychle po události k dispozici,“ řekl. Přes tři desítky interventů pracovaly hned první den u rodin, které byly tragédií nejvíce zasaženy. „U 14 rodin interventi pomáhali, zasahovali při oznamování úmrtí, při první psychické pomoci. Opakovaná intervence byla i v případě tragické události v Klánovicích a všech těch, kterých se toto dotklo,“ doplnil Rakušan. K dispozici bylo podle ministra celkem 192 odborníků, a to 45 psychologů a 147 interventů.

„Nevylučuju chyby, že se na někoho zapomnělo, že se někomu pomoc, které se dožadoval, v tu chvíli nedostalo,“ řekl Rakušan. Ale v základu mobilizaci personálních kapacit a pokus lidem intenzivně pomoci všichni učinili, míní.