Policisté na úterní tiskové konferenci představili postup zásahu při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z 21. prosince. Podle nich bylo jednání profesionální, i když zpočátku mohlo působit nekoordinovaně. Detailně popsali jejich jednání při zásahu a ukázali další video z místa.

Již ze začátku tiskové konference prohlásil policejní prezident Martin Vondrášek, že si uvědomuje odpovědnost v případu. „Dobře si uvědomujeme, jakou máme odpovědnost vůči veřejnosti, a zejména vůči rodinám obětí," řekl policejní prezident.

Ředitel úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia Michal Tikovský uvedl, že zákrok vyhodnocovalo deset policistů, které hodnotili, s jakými informacemi policisté pracovali v daném místě a čase.

Tikovský uvedl, že policisté místo nálezu mrtvého otce střelce neohledali, protože se tam našly zbraně, plynové láhve a byly cítit hořlaviny.

V úvodní fázi policisté pracovali s informací, že střelec chce spáchat sebevraždu. „Policejní hlídka infomovala o tom, že student chce spáchat sebevraždu, pracovníka ostrahy objektu a muže, který se představil jako pracovník vedení fakulty. Každému, s kým hlídka v budově na Palachově náměstí hovořila, řekla, že muž je ozbrojen a mohl by chtít spáchat sebevraždu. Policisté zde získali informaci, že má přednásku v budově v Celetné ulici," doplnil Tikovský.

Výsledek první lokalizace muže z 12:17 ukázala okolí obce Hotouň, pak až 14:38 byl opět aktivní telefon lokalizován v okolí Pařížské ulice, kde probíhalo masivní prohledání. „Žádné indicie v té době nevedly k tomu, že by mířil do budovy na náměstí Jana Palacha a má v úmyslu spáchat čin inspirovaný střelbou ve školách," uvedl ředitel úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia.

Střelce bylo obtížné v budově najít

„Po vstupu policistů panuje ticho, není slyšet střelba, proto bylo obtížné střelce najít. Až ve čtvrtém patře ucítili policisté charakteristický pach střelby a viděli prostřelené dveře. Tam prohledávali místnost po místnosti. Mezitím získali policisté zprávu, že je střelec na střeše. Hledali možnost, jak ho zasáhnout, ale objevoval se za zábradlím jen chvilkami. Třikrát po něm vystřelil kriminalista na stometrovou vzdálenost" uvedl k zásahu Tikovský s tím, že střelec byl posléze nalezen s prostřelenou hlavou.

Zásah byl profesionální

Ředitel úřadu uvedl, že zásah proti střelci byl profesionální, stejně jako následné zajišťování a pomoc obětem střelby.

Policisté zprvu ke zraněným neumožnili přístup zdravotníků. „Svědek mluvil o střelci v doprovodu ženy, což znamenalo možnost spolupachatele, bylo také třeba důkladně prohledat budovu kvůli možnosti existence nástražného výbušného systému," upřesnil Tikovský.

Ponaučení ze zásahu zní, že je třeba zlepšit krizovou komunikaci. Policisté na místě totiž neinformovali vedení fakulty, ale pouze zaměstnance, se kterými se setkali. Podle policistů ale stále platí, že nikdo neporušil předpisy ani stanovené postupy.

Policie představila video ze zásahu na fakultě

Činnost policistů byla při vstupu do budovy nekoordinovaná, protože by to podle Jeřábka mohlo zpomalit zásah. „Vyhodnocení videozáběrů ukazuje, že v době příjezdu prvních policistů panoval v budově klid, nic nenasvědčovalo tomu, co se děje ve vyšších patrech," sdělil při promítání videa major Josef Jeřábek.

Podle Jeřábka byli policisté v budově poprvé v životě, nejprve se museli zorientovat. Ve třetím podlaží jim jeden student řekl, že ke střelbě dochází o patro výš.

Když se střelec objevil na ochozu budovy, policisté byli uvnitř a informaci předávali dále.

„Až ve čtvrtém patře, tedy pátém nadzemním podlaží, policisté nacházeli známky střelby, především nábojnice. Týmy začaly toto patro prohledávat, zpočátku to bylo nekoordinované. Na schodišti se týmy postupující z obou stran potkaly a dostaly informaci, že je střelec na ochozu," doplnil Jeřábek.

Část policistů se věnovala ošetření zraněných, větší skupina se dále vydala hledat vstup na ochoz.

Od střelce na ochozu se jeden z policistů nacházel 90 - 100 metrů. „V 15:19 hlídky sledovaly pohyb pachatele na ochozu a snažily se dostat na jeho úroveň. Využily k tomu hotel v sousedství. Jeden z policistů ho odtud už měl na mušce. Pachatel odhodil zbraň s optikou a dával ruce nad hlavu. Policista to vyhodnotil, že se vzdává. Dotyčný ale uchopil jinou zbraň a spáchal sebevraždu," upřesnil k zásahu Josef Jeřábek.

Z hotelu se policisté následně vydali zpět do budovy. Už se zdravotnickým batohem pomáhat zraněným. Následně se tým hledající vstup na ochoz dostal ke vstupu, smrt pachatele nebyla ještě potvrzená. „Až poté, co tým potvrdil jeho sebevraždu, začala koordinovaná činnost policie zaměřená na pomoc zraněným a na evakuaci objektu," upřesnil Jeřábek.

V blízkosti na krytém místě bylo vytvořeno stanoviště záchranné služby, kam policisté přinášeli zraněné. Záchranáři je pak třídili podle závažnosti zranění a naléhavosti potřeby pomoci.

V budově museli policisté uvolnit barikády a násilně otevírat učebny pro kompletní evakuaci. Shromaždištěm se stalo Rudolfinum.

Evakuovaní lidé vybíhali z budovy s rukama nad hlavou. Jeřábek vysvětlil, že v prvních chvílích nebylo jisté, jestli mezi nimi nemůže být střelcův komplic. „Hlavním cílem policistů v takévém to případě je eliminovat střelce," dodal Jeřábek s vysvětlením, proč všichni policisté s dlouhými zbraněmi vběhli do budovy.

Útočník po sobě zanechal dopis

Náměstek pražského policejního ředitele kriminální policie Vojtěch Motyka zdůrazil, že poskytování informací si vyhradilo státní zastupitelství. Motiv je stále předmětem prověřování.

Dotyčný napsal dopis. Jeden se našel v jeho bydlišti, totižný pak u něj na filozofické fakultě. Obsah policie zatím nebude komantovat. Nebude se ani vyjadřovat k tomu, zda byl, či nebyl psychiatrickým pacientem. Předmětem vyšetřování je zároveň i kde muž nakupoval zbraně a náboje. Podle policistů je získal legálně v průběhu roku 2023, pracují s verzí, že si pořídil půjčku.

I v tuto chvíli provádí kriminalisté desítky výslechů a znaleckých posudků jako jsou balistika nebo genetika. Jen na fakultě zajistili 480 stop, hlavně balistických.

Poděkování a respekt

Ředitel pražské policie Petr Matějček poděkoval fakultě a jejímu vedení za vstřícnost i za to, že studenti věděli, jak se v takových případech mají chovat: zabarikádovat, utíkat a schovat se.

Matějček také upozornil na to, že policisté pracovali s informací, že pachatelé mohli být dva, proto na střeše koukali do oken a dveře otevírali obezřetně. „Nemohli vědět, zda se tam neskrývá další střelec," doplnil Matějček. Zároveň ocenil, jak se podařilo uzavřít okolí - v podstatě polovinu centra města. "Moji kluci jsou skvělí - a holky," konstatoval pražský ředitel. Uvedl, že do akce bylo nasazeno celkem 490 policistů a podle něj se žádná fatální chyba nestala.

Slabým místem byla krizová komunikace

Jedním ze slaších míst byla podle policejní prezidenta Martina Vondráška krizová komunikace. Policisté hovořili sice s personálem, ale měli být v kontaktu také s vedením fakulty. Podle jeho slov to má být zdrojem ponaučení. Pro podobné případy napadení tzv. "měkkých cílů" upozornil Vondrášek na metodiku "Utíkej, schovej se, bojuj". On sám sepsal materiál navrhující další opatření, který už probral i s ministrem vnitra Vítem Rakušanem.

Policejní cvičení AMOK budou podle Vondráškových slov pokračovat, rozšíří se taktická a střelecká příprava mimo prvosledové hlídky. Naráží to ale na nedostatek policistů - na některých odděleních je "prioritou postavit hlídku pro občana, postavit výjezd" Jinými slovy: na nácvik není kdy protože policisté musí sloužit.

Situací se zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Té dnes policie předala padesátistránkovou zprávu, která bude nezávisle přezkoumána - byť zatím nenašla důvod k zahájení trestního řízení.

V souvislosti s případem byl propuštěn i jeden občanský zaměstnanec, který stál za únikem informací. Dalí případy jsou prošetřovány. Podle Vondráška je takovýmto praktikám třeba zamezit - a to dřív, než někoho ohrozí na životě.