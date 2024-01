K uzavírce Libeňského mostu došlo ve čtvrtek 11. ledna po čtvrté hodině odpoledne. Mimořádná událost se dotkla linek 1, 6, 14 a 25. Aktuální opatření v provozu tramvají můžete sledovat zde.

V 17.46 informovala Technická správa komunikací prostřednictvím sítě X, že aktuálně je most uzavřený pouze pro tramvaje, pro automobily je průjezdný.

Důvod uzavírky upřesnil na síti X náměstek primátora Zdeněk Hřib. Podle něj byl při mimořádné endoskopické kontrole zjištěn rizikový stav na inundační části Libeňského soumostí – tedy té, které není nad vodou. Jde cca 200 metrů mimo řeku od zastávky Libeňský most směrem na Palmovku, až po křížení s ulicí Voctářova. Tuto část soumostí bylo tedy nutné okamžitě dočasně uzavřít. Důvody uzavření inundačního mostu (jedná se o samostatný oblouk na Rohanském ostrově v Praze 8) z důvodu bezpečnosti následně potvrdila i mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

„Důvodem je zjištění technické závady, pravděpodobně vyvolané silnými mrazy minulých dní,“ konstatovala. S vysvětlením, že závada se našla v rámci kontrol vyvolaných předchozím odborným posouzením stavu mostu, z něhož vyplynula nutnost následně prověřovat kritická místa.„V celé trase Libeňského soumostí je vyloučena tramvajová doprava,“ uvedla Lišková k večernímu stavu. „Ostatní doprava je bez omezení,“ upřesnila, že odklon se týká pouze provozu tramvají.

TSK řeší urychlené podepření a další opatření, aby mohl být most co nejdříve bezpečně zpřístupněn. Dopravní omezení se tak dotýká primárně tramvají v úseku mezi Maninami a Palmovkou. Auta i chodci se po Libeňském mostě přes řeku dostanou přístupem přes Štorchovu ulici.

Dopravní podnik na své sociální síti původně uvedl, že kvůli havarijnímu stavu je uzavřen také Hlávkův most (linka 14). Krátce před půl šestou odpoledne byla ale závada na výhybce odstraněna a uzavírka Hlávkova mostu zrušena.

Z důvodu havarijní uzavírky Libeňského mostu jsou zavedena následující dopravní opatření (stav v 17.25), aktuální situaci je možné sledovat ZDE:

linka 1 je vedena obousměrně po odklonové trase Strossmayerovo náměstí - Vltavská (občasná) - Těšnov - Florenc - Invalidovna - Palmovka (ulice Sokolovská) - Palmovka (ulice Na Žertvách) - Palmovka ulice Zenklova) - Krejcárek a dále po své pravidelné trase

linka 6 je vedena obousměrně po odklonové trase Dělnická - Ortenovo náměstí - Nádraží Holešovice - Výstaviště - obratiště Výstaviště a po shodné trase zpět směr centrum

linka 14 je vedena obousměrně po odklonové trase Bílá labuť - Florenc - Invalidovna - Palmovka (ulice Na Žertvách) - Balabenka - obratiště Vysočanská a po shodné trase zpět směr centrum

linka 25 je vedena obousměrně po odklonové trase Strossmayerovo náměstí - Vltavská (občasná) - Těšnov- Florenc - Invalidovna - Palmovka (ulice Na Žertvách) a dále po své pravidelné trase

V úseku Dělnická - Maniny - Palmovka je postupně zaváděna NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA X1, do odvolání nejsou obsluhovány zastávky Libeňský most (oběma směry) a Palmovka (na předmostí mostu směr centrum), v úseku Florenc - Vltavská - Palmovka je možné využít souběžné linky metra s přestupem ve stanici C - Florenc, v úseku Dělnická - Maniny lze využít autobusovou linku 156

Zdroj: DPP