Ožehavým tématem se prodej produktů, jako jsou například mořské ryby, stal ke konci loňského roku. Praha tehdy v souladu s platným tržním řádem z roku 2011 zakázala prodej čerstvých ryb a dalších mořských plodů na trzích na Kulaťáku, tedy na dejvickém Vítězném náměstí. Radnice Prahy 6 proto vypustila z názvu slovo farmářské tak, aby oblíbené zboží zákazníci mohli kupovat i nadále. Magistrát hlavního města tento týden oznámil, že připravuje změnu. Tržní řád totiž nyní definuje farmářské trhy jako sortiment zboží pocházející přímo od „malých tuzemských producentů nebo jejich prodejců“.

„Tato změna by vyšla vstříc městským částem, které se o úpravu zasazují, ale také lidem, kteří navštěvují trhy po celé Praze v obrovské míře. V rámci června bude návrh novely rozeslán do připomínkového řízení. Na podzim se pak počítá s komplexní právní úpravou, kdy by měl být tržní řád vydán jako nový předpis s účinností od 1. ledna 2021,“ uvedl pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Podle Chabra by podíl zboží z ciziny nesměl přesáhnout 10 procent počtu prodejních míst nebo desetinu prodávaných výrobků v rámci farmářských trhů. „Bude ponecháno na provozovateli, jakou variantu si zvolí,“ upozornil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Květiny z Holandska či ovčí sýr ze Slovenska

„Na základě schůzky pořádané radním Chabrem městská část Praha 1 razí tu cestu, že by farmářské trhy neměly být omezené jen na výrobky českých producentů a českých farmářů, ale mohly by existovat i trhy smíšené, kde by se prodával jak sortiment český, tak sortiment dovezený od zahraničních farmářů – například ovčí sýr nebo olivy. Nechceme, aby obyvatelé Prahy přišli o příjemné víkendy, které mají někteří spojené s nákupem těchto pochutin. V případě smíšených trhů budou mít stále možnost koupit si květiny z Holandska, ovčí sýr ze Slovenska, olivy ze Španělska a podobně,“ doplnil Karel Ulm (TOP 09), předseda radniční komise pro obchod a služby.

V Praze 1 nedávno vznikly trhy na Malostranském náměstí. Fungují také například na náměstí Republiky. V provozu už je i Havelské tržiště. Zřejmě nejoblíbenější místa jsou na Náplavce v Praze 2 a na náměstí Jiřího z Poděbrad na hranici Vinohrad a Žižkova.