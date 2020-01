Kdo plánuje návštěvu úřadu sedmé městské části, neměl by ji zbytečně odkládat. Mezi 10. a 21. únorem se totiž budou zaměstnanci postupně stěhovat do nových kanceláří v budově U Průhonu 38.

„V prvním týdnu proběhne přesun agend odborů a oddělení, která jsou občany navštěvovány v minimální míře. Naopak v druhém týdnu přesunu je třeba počítat s omezeními návštěvních hodin převážně přepážkových oddělení,“ informoval mluvčí radnice Martin Vokuš.

Úřad dosud nemá vlastní zázemí a sídlí v pronajaté budově na nábřeží Kapitána Jaroše. Téma nové radnice se proto na sedmičce řeší už léta. Padala řada návrhů na odkup nejrůznějších budov i na výstavbu vlastní za více než miliardu korun. Spory o nejvýhodnější řešení dokonce vynesly současného starostu Jana Čižinského do jeho pozice. Byl totiž hlasitým kritikem nové výstavby.

Nákup budovy U Průhonu i její rekonstrukce se dějí už pod jeho taktovkou. Dohromady by měly stát přes 300 milionů korun.

Odbory, hýbejte se

Balení kanceláří a stěhování čeká letos i zaměstnance radnice Černého Mostu. Nebudou se však přesouvat do jiného objektu, ale pouze po kancelářích podle toho, jak budou postupovat stavební práce. Na jaře by totiž měla začít kompletní rekonstrukce budovy úřadu, a to za plného provozu.

Radnice je umístěna ve dvou vchodech 35 let starého panelového domu. Ten čeká výměna oken a dveří, instalace nových rozvodů, vzduchotechniky, výměna kotle, počítá se i s využitím dešťové vody. „Velkým benefitem je fakt, že budova spotřebuje téměř o 50 procent méně energie, než je tomu v současnosti,“ pronesl starosta Prahy 14 Radek Vondra.

Finanční pomoc z Unie

Nyní běží výběrové řízení na firmu, která stavební práce provede. Začít pracovat by měla na jaře, rekonstrukce zabere asi jeden a půl roku. Přestavba vyjde na více než sto milionů korun. Celkem 90 procent nákladů pokryje unijní dotace.

Generální rekonstrukci plánuje také Praha 10. Ta se ale na rozdíl od čtrnáctky rozhodla po dobu prací přesunout úřad do náhradních prostor. „Momentálně hledáme ty nejvhodnější, primárně ve vlastních zdrojích,“ oznámil mluvčí Jan Hamrník.

Najatá firma v současnosti zpracovává projektovou dokumentaci Měla by určit, kolik bude přestavba stát a jak dlouho potrvá. Desítka počítá s tím, že kromě vlastních peněz využije půjčku od magistrátu a dotace z fondu životního prostředí. Do opravených kanceláří by se měli zaměstnanci vrátit v letech 2024 nebo 2025.

Stěhování odsunula znečištěná půda

Na konci letošního roku mělo být podle prvních plánů hotové i nové sídlo, jež si staví Praha 12. Ta má nyní své odbory umístěné celkem na šesti adresách. Novou budovu staví na pozemku mezi ulicemi Písková a Generála Šišky.

Zpoždění způsobilo znečištění půdy po předchozích provozech, o kterém se dříve nevědělo. „Po posledních změnách v projektu se termín dostavby posunul na 9. 2. 2021. Jinak výstavba probíhá dle stanovených termínů,“ sdělil Deníku místostarosta Petr Šula.

Celkem by novostavba měla přijít zhruba na 550 milionů korun, bezúročnou půjčkou ve výši 250 milionů vypomůže město.