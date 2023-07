V twitterových diskuzích vzbudila v posledních dnech rozruch fotografie parkovacích zón nově nakreslených na chodníky v pražských Kobylisích. Někteří čtenáři se netají svým rozhořčením, jiní si z podivného řešení dělají legraci. Během rekonstrukce Přádovy ulice totiž vznikly na většině chodníku parkovací místa, přičemž pro chodce byl narýsován jen úzký koridor, do kterého se pravděpodobně nevejde ani kočárek.

Nové řešení parkování v Přádově ulici na Praze 8 | Foto: se souhlasem Petra Nováka

Pražského řešení si všimnul například maďarsko-český tvůrce anglických videí na youtube kanálu Adam Something, který má přes milion odběratelů. „Chtěl bych pogratulovat Praze 8 za jejich poslední rekonstrukci. Chodci dostali celých 30 cm chodníku. To je panečku urbanismus!“

„Válka chodcům vyhlášena,“ komentovala to na twitteru bývalá moderátorka Veronika Sedláčková. Jiní obyvatelé Kobylis naopak oponovali, že na chodníku se v Přádově ulici parkovalo vždy a že současná „legalizace“ a vznik pruhu pro chodce je pro pěší de facto zlepšením situace.

Podle zastupitele Prahy 8 Martina Štěrby (Piráti) rozhodovala komise pro dopravu o situaci v Přádově ulici celkem dvakrát – poprvé v dubnu 2022 a podruhé v lednu 2023.

„Obě usnesení o zavedení zón placeného stání byla přijata všemi hlasujícími na jednání, a to napříč politickým spektrem – nikdo se nezdržel a ani nikdo nebyl proti,“ vysvětluje deníku Zdopravy.cz Štěrba. Dodává, že komise nejednala o tom, jestli se namalují čáry na chodník, ale zda v lokalitě mají vzniknout modré zóny.

„Nejsem fanouškem kreslení čar na chodníku, a to i přes to, že se členové Zelených snaží na sociálních sítích nabudit dojem, že čáry tady namaloval Štěrba a Piráti,“ brání se zastupitel kritice.

Nicméně souhlasí s názorem, namalování parkovacích míst jen reflektuje situaci, která je v ulici dlouhodobě. „Na chodníku se parkuje od výstavby sídliště. Teď – po nakreslení čar na asfalt – došlo ke zlegalizování dřívějšího stavu. I nadále stojí na chodníku auta a po silnici chodí chodci. Na silnici také přibyla značka, protože ne každý řidič s chodci počítal.“

„Mohla to být pěší zóna“



Zastupitel a předseda kontrolního výboru však připouští, že současné situaci šlo předejít. „Celá ulice by totiž klidně mohla být v rovině jako pěší zóna, a stání by mohlo být dovoleno až u kraje.“ Odpadlo by tak podle něj rozdělování toho, co je chodník a co silnice, a jestli se někam vejde kočárek či chodec. „Jinde to funguje, klidně by to mohlo fungovat i tady,“ uzavírá Štěrba.

Podobné kritice čelily nedávno i některé pražské cyklostezky, které se na silnice napojují tak, že zavedou jezdce přímo pod kola aut. I tam se příslušné úřady bránily tím, že jde sice o ne zcela ideální, ale legální variantu projektu.