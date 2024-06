Výzkum VFN zjišťuje, jak minimalizovat rizika v těhotenství a zabránit předčasnému porodu. Klíčem k úspěchu je podle lékařů imunita rodiček. Specialisté z VFN vytvořili multioborový výzkumný tým, který systematicky pátrá po rizicích spojených s předčasným porodem. Cílem aktuálního výzkumu, který se nyní nachází ve své klinické fázi, je snaha prokázat, že již v průběhu prvního trimestru těhotenství je možné z krevního vzorku rozpoznat změny v imunitním systému, které signalizují, že se spouští proces spontánního předčasného porodu.

Na otázky spojené s pozadím předčasného porodu, a pravděpodobně i jiných diagnóz, v současné době nejlépe odpovídá reprodukční imunologie.

„Výzkum se zaměřuje na imunologické mapování u rizikových žen. Konkrétně ověřujeme, zda nejsou nosičkami zjevných poruch vrozené a získané imunity. Zjišťujeme také, že pro úspěšné těhotenství je potřeba řešit imunologické komplikace ideální ještě před početím nebo nejpozději na počátku těhotenství,“ vysvětluje lékař Michal Koucký, který působí jako vedoucí Perinatologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN.

Příběh pacientky Jany Hájkové a jejího prvního syna

Do rizikové skupiny patřila i pacientka Jana Hájková, která své první dítě porodila předčasně. „Když se vám narodí děťátko s váhou menší než 800 g, netušíte, jestli se můžete radovat, jestli si své vytoužené miminko odnesete s sebou domů. I pro mě to bylo velmi těžké. Strach, bezmoc a nejistota vás chvílemi zcela pohltí. Nevíte co očekávat, v co můžete doufat, jaká jsou rizika,“ popsala svoje pocity Jana. Jejímu synovi Oldíkovi je nyní šest let a je zdravý a inteligentní.

Při druhém těhotenství se Jana přihlásila do výzkumu rizik předčasného porodu. „Holčička je donošená právě díky programu a doktoru Kouckému. Určitě vidím rozdíl mezi oběma dětmi, a to v chování. Řekla bych, že nedonošené děti jsou takové dychtivé, potřebují všechno hned a bývají nepozorné,“ popsala Deníku s tím, že druhorozené dceři Valerii jsou nyní už tři roky.

Odborníci z pražské nemocnice U Apolináře dokážou rizikové změny odhalit, sledovat, včas zavést cílenou léčbu a zvýšit šanci na donošení zdravého miminka i u žen, které již několikrát neuspěly a mají třeba zkušenost i s několika předešlými potraty. Lékaři ale bojují s nedostatečnými kapacitami, kdy nedokážou poskytnout potřebnou péči všem ženám z rizikové skupiny. Podle Kouckého nyní oddělení VFN supluje prakticky celou republiku, ve které jsou k dispozici jen čtyři specialisté na reprodukční imunologii.

Role výživy a prevence v průběhu těhotenství

Na základě pilotních dat výzkumu se lékaři dostávají k překvapivým zjištěním a výsledkům. „U dvou třetin žen, které jsme doporučily k reprodukčnímu imunologovi, byly odhaleny poruchy imunity a byla jim doporučena imunointervenční léčba imunoglobiny či kortikoidy,“ popisuje dále Koucký. Ve spolupráci s reprodukčními imunology lékaři Perinatologického centra VFN zároveň zjistili, že ženy rodící předčasně mají oproti ženám, co porodí v termínu, již v prvním trimestru těhotenství zjevně snížené počty a hodnoty speciální populace bílých krvinek.

Péče o ženy před početím je současným trendem perinatologické péče, zaměřuje se na optimální přípravu ženského organismu na otěhotnění a průběh budoucího těhotenství. „Mezi rizikové faktory ovlivňující průběh těhotenství patří i výživa, interní nemoci, řádná prevence a očkování.

Žena by se o nich měla dozvědět již v rámci primární péče u svého gynekologa, ten by měl případně identifikovat rizika a nasměrovat ji ke specialistovi. V oblasti výživy je třeba dbát zejména na užívání železa, kyseliny listové a případně folátů a cholinu. Důležitý je také pečlivý výběr potravinových doplňků,“ upřesňuje lékař prekoncepční ambulance Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN Zdeněk Laštůvka.