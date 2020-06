Celková přestavba vršovického nádraží začala loni v březnu a souvisí se projektem moderního koridoru mezi Hostivaří a pražským hlavním nádražím. Po dokončení rekonstrukce se počítá s tím, že stanice ve Vršovicích bude mít čtyři nástupiště, protože bude zachován i první peron s přímým přístupem od budovy.

Jenže do projektu vstoupilo vedení metropole s tím, že chce „kontroverzní“ 4. nástupiště zachovat tak, aby příměstské linky S8 (z Modřan a Braníka) a S88 (z Dobříše) měly kde zastavit. Jinak by vlaky pokračovaly bez zastavení až na „Hlavák“. Bez dodatečně přidaného nástupiště by se tak mohlo cestování lidem z Vršovic a okolí zkomplikovat ještě víc. Takhle okolní obyvatelé museli „jen“ přetrpět strastiplnou cestu, která místo pár chvil zabrala skoro čtvrthodinu a na přestup ze staniční budovy na nástupiště bylo lepší využít městskou hromadnou dopravu.

Magistrátní firma Ropid, která organizuje MHD v Praze a okolí, tak i teď při oznámení pondělní novinky čelila nespokojeným diskutujícím. Někteří z nich tvrdili, že kdo současné řešení vymyslel, zasloužil by ránu.

„To, co vnímáte jako něco na ránu, byla snaha nádraží ihned postavit ve výhledové podobě ve větším kapacitnějším rozsahu a s tím, že nebyla nutná etapa úplně bez zastavování linek S8 a S88 ve Vršovicích,“ vysvětlili zástupci Ropidu.

Pozor na vlakové výluky v Praze!

Správa železnic se i kvůli negativním reakcím veřejností rozhodla pro vybudování dočasné lávky. Podle plánů státní organizace má později Vršovice a Nusle propojit podchod, který vznikne rekonstrukcí a prodloužením nynějšího podchodu. Ve Vršovicích vyústí vpravo vedle nádražní budovy. A co daleká budoucnost, kdy by na náměstí Bratří Synků mohla být připravovaná linka metra D?

„Z nového podchodu to k plánované stanici bude nejkratší cestou Čestmírovou ulicí. Lávka opravdu nezůstane, když vzniká podstatně rozšířený bezbariérový podchod, který umožní i přímý průchod mezi oběma stranami nádraží,“ dodává Ropid.

Soudě dle komentářů pod příspěvkem městské firmy se na pondělní otevření provizorního nadchodu netěšili jen cestující. Do diskuze napsala i uživatelka Annie BeeGee Bydžovská, která pracuje pro ČD na lávku se „neskutečně“ těšila.

„Jakožto pokladní z vršovickeho nádraží už mě unavuje lidem vysvětlovat cestu na čtvrté nástupiště, i když je to popsané na dveřích i na ceduli venku, což cestující nevidí a nečtou. A i když to bude silně bariérový přístup, je to jen dočasně a většina lidí se na čtvrté nástupiště i tak rychleji dostane,“ napsala před víkendem.