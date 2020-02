Praha chce za zábor kvůli mariánskému sloupu milion. Skandální, zlobí se opozice

Vypadá to, jako by představitelé hlavního města vzkázali akademickému sochaři Petru Váňovi, jenž se desítky let snaží o obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí: „Sloup si klidně postavte. Ale nebude to zadarmo!“ Společnost pro obnovu Mariánského sloupu musí totiž za zábor při stavbě zaplatit městské firmě Technická správa komunikací (TSK) zhruba milion korun. Váňa přitom po dokončení repliky barokního sloupu, který byl stržen v roce 1918 jako symbol habsburské nadvlády, své dílo v odhadované hodnotě 58 milionů Praze daruje.

Na Staroměstském náměstí začala stavba repliky mariánského sloupu. | Foto: Jan Prokeš, Pražský deník