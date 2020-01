Pražští radní by měli včas rozhodnout, co s přístřešky na zastávkách bude. Minulý týden média informovala o tom, že koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) zvažuje, že by je za 325 milionů koupilo město samo. Takový postup však kritizují někteří členové expertní magistrátní komise a pochopitelně se nelíbí ani samotným reklamním společnostem. Toto pondělí radní na pravidelném zasedání jedání o tomto bodě opět posunuli.

Dlouhodobým problémem je smlouva z roku 1994, kterou minulé vedení magistrátu v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) označilo za nevýhodnou a rozhodlo se neprodloužit ji. Současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zase váhá, jak je výhodná koncese pro soukromou firmu, která by zastávky MHD provozovala, platila magistrátu nájem a používala přístřešky jako reklamní nosiče. Po skončení smlouvy by se tato součást městského mobiliáře vrátila do vlastnictví Prahy.

„Podle analýzy poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), která porovnávala odvody reklamních společností na přístřešcích MHD v evropských metropolích, by Praha v případě vhodného výběru soukromníka mohla na odvodech z reklamy získávat více,“ napsal před týdnem zpravodajský portál iDNES.cz.

Vlastní nákup? Riziko korupce

Magistrát si nechal zpracovat také studii firmou CS-PROJECT, která tvrdí, že mezi mínusy vlastního nákupu patří velké vstupní investice, zodpovědnost za provoz a údržbu mobiliáře či riziko korupce i náročný přechod od současného provozovatele. Hlavním plusem by byla naopak přímá kontrola města nad přístřešky.

Nejasnost strategie a nerozhodnost magistrátu ohledně budoucnosti městského mobiliáře vyburcovala francouzskou společnost JCDecaux. „Současný provozovatel městského mobiliáře se rozhodl vyjít městu vstříc a přijít s řešením, které bude pro hlavní město Prahu a městské části výhodné a pomůže odblokovat současnou patovou situaci,“ ozmámil mediální zástupce firmy Martin Lánský minulé pondělí.

Podle Lánského nabízí JCDecaux Praze 300 nových zastávek MHD zdarma a bez reklam, v designu, jaký si město samo vybralo. „Zmizí riziko, že budou Pražané příští zimu na zastávkách moknout, k čemuž by při demontáži stávajících 900 zastávek bezpochyby došlo. Zastávky jsme podle platné smlouvy povinni odstranit, první práce by musely začít už letos v září. Stávající smlouva ale zároveň umožňuje bez právních i technických rizik smlouvu přechodně prodloužit. Podobně jako v roce 2009 si město zvolí lokality pro nové zastávky, získá je zdarma a navíc budou převedeny do jeho majetku,“ uvedl v tiskové zprávě Pavel Slabý, generální ředitel JCDecaux.

Francouzi slibují, že by v případě souhlasu ze strany magistrátu vyšli vstříc i požadavkům městských částí (jako je třeba doplnění odpadkových košů), z nichž některé si údajně staví vlastní zastávky MHD, které nejsou v souladu s novým designem hlavního města Prahy.

Hřib: Není možné, aby město bylo vydíratelné

A jaká byla odpověď magistrátu? Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní Jan Chabr (TOP 09) sdělili novinářům, že se město možná bude s JCDecaux soudit. Podle Chabra totiž stávající smlouva možnost prodloužení neobsahuje a nabídka, kterou Praha dostala, by byla porušením zákona o veřejných zakázkách. „Firma je povinována do skončení smlouvy přístřešky zajišťovat. Pokud by tak nečinila, město se bude bránit právní cestou,“ sdělil médiím pražský radní. „Není možné, aby město bylo vydíratelné svými dodavateli,“ prohlásil primátor Hřib.

Boj o zakázku s JCDecaux svedou pravděpodobně firmy BigBoard, euroAWK a Clear Channel Outdoor. „V případě vítězství v tendru bychom včas a na vlastní náklady dodali všech 930 nových přístřešků v designu města, které by po skončení smlouvy zůstaly v majetku města. Současně by město získalo tržní nájemné. Jeho hodnotu lze podle podmínek výběrového řízení odhadnout až na 100 milionů ročně,“ uvedla podle iDNESu mluvčí BigBoardu Pavlína Stránská.

Dodala, že JCDecaux nyní platí městu asi 12,5 milionu korun ročně a za dalších pět let se stávajícím nájemným by tak Praha přišla o téměř 450 milionů korun. JCDecaux zase tvrdí, že pokud se spory o smlouvu budou pokračovat a vypsání veřejné soutěže (či koncesního řízení) se nestihne včas, přijdou Pražané kromě přístřešků na zastávkách také o zábradlí, odpadkové koše, veřejné toalety, stojany na kola nebo pouliční hodiny.