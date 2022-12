Zároveň by se dnes neměli volit další členové rady, a kromě volby nového primátora by měli zastupitelé schvalovat rozpočet hlavního města na rok 2023.

Bohuslav Svoboda už primátorem Prahy byl mezi lety 2010 a 2013. Nyní by se jím měl stát díky hlasům koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a zastupitelů ANO.

„My jsme se pro tuto chvíli dohodli, že ctíme vítěze voleb, podpoříme volbu pana docenta Svobody primátorem," lídr ANO Patrik Nacher.

Pražská rarita: Město povede nový primátor Svoboda a stará rada. Hřib skončí

"Jsme připraveni skutečně navrhnout Bohuslava Svobodu jako kandidáta na primátora, jsme připraveni mu dát plný počet hlasů a v tomto směru vítáme to, že právě ANO je připraveno Svobodu jako lídra Spolu podpořit. Bereme to jako další krok, kdy jsme ustavili výbory zastupitelstva, a čekáme, že by na to mělo navazovat dovolení celé rady," dodal předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS).

Když si vzal slovo pirátský zastupitel David Bodeček, překvapil všechny návrhem protikandidáta do volby primátora. „Vzhledem ke kontinuitě a s ohledem na výsledky voleb navrhuji jako jedinou možnou kandidátku na post primátorky Hanu Kordovou Marvanovou,“ oznámil jméno zastupitelky a senátorky, která v koalici Spolu reprezentuje TOP 09.

Koalice Spolu hodila Piráty přes palubu. Jednat bude o menšinové radě

„Beru to od Davida Bodečka jako humor a kandidaturu nepříjmám,“ odmítla kandidaturu Hana Kodrová Marvanová.

Koalice Spolu vede po krachu vyjednávání s Piráty jednání o budoucí pražské vládě s ANO 2011. Zatím shodu nenašli, a proto zatím nedošlo na projednání obsazení rady, kompetence jejich členů a programové prohlášení. Proto je volba radních odložena.

„Fakt, že jsme v některých oblastech zatím nenalezli shodu, nevnímám nijak tragicky. Je to nejen známkou toho, že na některé věci máme z podstaty jiný pohled, ale také toho, že informace, které úmyslně a účelně šířili Piráti a Praha Sobě o tom, jak jsme s hnutím ANO již dávno domluvení, byly lživé,” uvedl kandidát na primátora Bohuslav Svoboda.

Mezi sporné oblasti patří například téma dopravy či rozšíření kapacity středních škol a problém jejich spádovosti. „S ANO jsme se neshodli v oblasti dopravy, která je prioritou koalice SPOLU. Neshodu vidím v krocích, jak tuto oblast přeorganizovat a zároveň zajistit dostatečné finanční zdroje pro potřebné kroky k zlepšení situace. Jednotlivé oblasti dopravy vnímáme jako propojené nádoby a nelze proto z nich vytrhávat jednotlivosti, které mohou tuto oblast ještě více poškodit. Zejména se to týká Dopravního podniku HMP a Technické správy komunikací – a to jak z pohledu investičního, tak provozního,“ řekl předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) Podle informací Deníku je třeba například najít shodu na nové podobě jízdného v MHD.

Pražské ANO předložilo Spolu podmínky k toleranci dočasné menšinové rady

Pokud zastupitelé následně zvolí primátora, nebude Svoboda členem rady. Ta bude do volby nového kompletního vedení města pracovat ve složení, které vzešlo z minulých voleb.

„Pokud bude Bohuslav Svoboda zvolen, bude jediným statutárním zástupcem města. Pokud by se něco, nedejbože stalo, nebude kdo by svolal radu, zastupitelstvo a podobně,“ upozornil na začátku rozpravy k volbě primátora lídr Praha sobě Jan Čižinský.

Řada zastupitelů Pirátů a Prahy sobě považuje volbu primátora, který není členem rady, za problematické. Někteří upozorňovali na komplikace při řízení města, někteří pak rovnou pochybovali, že je takový stav v souladu se zákonem o obcích a o hlavním městě Praze.

Pražští zastupitelé ale mohou zvolit nového primátora, aniž by zvolili celou novou městskou radu. Dosavadní primátor a jeho náměstci by se při zvolení nového primátora stali řadovými členy rady. Nový primátor by pak nebyl členem rady, ale disponoval by jeho pravomocemi. Vyplývá to podle ČTK z aktuálního vyjádření ministerstva vnitra, které si magistrát vyžádal.