Výstava bude prezentovat mimo jiné dvojice žabek stejného druhu, které se diametrálně liší svým zbarvením podle lokality, v níž žijí. K vidění budou také tzv. „imitátoři“ – pralesničky, které napodobují jiné, jedovatější druhy.

Výstava bude slavnostně otevřena už tuto sobotu odpoledne a potrvá v Galerii Gočárovy domy do konce října. Zoo Praha k této výstavě připravila také brožuru a originální propagační předměty právě se symbolikou šípových žab.

Doprovodný program (sobota 29. srpna)

9.00–13.00 Tematický kvíz o drobné ceny: soutěžní DL umístěné na stojkách u vchodů do areálu.

13.30–17.00 Výtvarná dílna zaměřená na výrobu žabek z různých materiálů dle fotografií pralesniček na výstavě.

13.45–17.00 Edukační stanoviště, zaměřené na novinky letošní výstavy: Pronikněte do tajů barevných forem (tzv. morfů), zjistěte, co jsou to imitátoři a seznamte se podrobněji s příčinami ohrožení pestrobarevných pralesniček.

14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 Komentované prohlídky výstavy a představení vybraných druhů žab s chovatelem a autorem výstavy Janem Thumou nebo s průvodcem Zoo Praha.

„Pralesničky lidi odjakživa fascinovaly svou barevností, velikostí i množstvím jedu v tak malém těle. Indiáni je používali a lokálně ještě používají k výrobě otrávených šípů. Většina šípových žab se nemusí schovávat před predátory, naopak své výstražné zbarvení hrdě vystavují. Jed některých druhů je totiž skutečně nesmírně nebezpečný, další druhy toho využívají a zbarvením svou nebezpečnost zveličují,“ popsal hlavní hvězdy výstavy kurátor obojživelníků a plazů Petr Velenský.

Návštěvníci mohou výstavu poprvé navštívit v sobotu 29. srpna ve 13.30 hodin. Slavnostní program začne ve 12.30 hodin hudebním vystoupením skupiny Tradiciones a tvorbou známého malíře Jana Dungela, který na plátno přímo před zraky návštěvníků přenese jednu z vystavených žab.

Výstava navazuje na úspěšné představení těchto obojživelníků v loňském roce. „Tentokrát jsme pro návštěvníky připravili mnohem detailnější cestu za poznáním jednotlivých barevných forem a také jim ukážeme, jak se jeden jediný druh dokáže naprosto barevně odlišit podle lokalit, ve kterých žije, což je jedna z věcí, které dodnes vědci nedokázali zcela vysvětlit,“ zve návštěvníky chovatel pralesniček a spoluautor výstavy Jan Thuma.

Výstava představí i takzvané „imitátory“ – žabky, které napodobují jiné, jedovatější druhy, a zařazeno bylo rovněž několik druhů, které byly objeveny teprve nedávno a jejichž výskyt je omezen jen na malá území Peru, Kolumbie či Brazílie.