Jednu z ohrad obývají rodáci z Dolního Dobřejova, kde pražská zoologická zahrada vede chovnou stanici koní Převalského, konkrétně tříletý Zorro, stejně stará Zeta II a čtyřletá Ypsilonka. V sousední ohradě pak „bydlí“ čtyři klisny, které byly do Kazachstánu přepraveny jiným letounem z Berlína - pětiletá Tessa, čtyřleté Wespe a Umbra i tříletá Sary.

Obě skupiny již využívají celý prostor aklimatizačních ohrad a naučily se také vstupovat do jezírek a pít z nich. Důležité rovněž bylo, aby si na sebe všech sedm koní zvyklo, což vypadá, že se daří. Je to totiž klíčové pro vytvoření zdravé sociální struktury místní populace.

Podle mluvčího pražské zoologické zahrady Filipa Maška již byly zpozorovány první pokusy Zorra o páření s klisnami. Ředitel zahrady Miroslav Bobek pak situaci označil za velmi slibnou a vyzdvihl aktivitu mladého hřebce, který „pochopil svou roli stát se vůdcem harému“.

„Zatím mají koně k dispozici přístřešek, ale ten se jim výhledově uzavře, aby si stále více zvykali na život pod širým nebem. Stěžejní bude zima, během které je třeba zjistit, zda si koně vyhrabou potravu zpod sněhové pokrývky. Nejpozději příští jaro je pak čeká takzvaný soft release, kdy se jim otevřou brány obrovských ohrad a oni svým tempem zamíří do volné přírody,“ přiblížil Bobek.

Záběry z Kazachstánu, které natočil dron:

Význam návratu divokých koní do Kazachstánu má podle pražské zoologické zahrady hned několik úrovní.

„Jednak jde o druh ohrožený vyhubením, který se vrátil na území svého historického výskytu. Současně přítomnost tohoto velkého kopytníka pomůže celému ekosystému - trusem bude šířit semena rostlin, hnojit stepní půdu a díky svým velkým kopytům umožní vodě lépe se dostat k vegetaci pod sněhem. V neposlední řadě jde o symbolickou rovinu, která souvisí s kulturou tamních obyvatel a jejich hledáním svébytné národní identity,“ uzavřel ředitel zoo.

Koně Převalského se do stepí středního Kazachstánu vrací po stovkách let. Pražská zoologická zahrada chce do tamní přírody v průběhu příštích čtyř let přepravit celkem 40 koní. Takový počet koní by měl v ideálním případě zajistit životaschopnou populaci, která se bude dál množit bez zásahů člověka.

Další transport koní Převalského do Kazachstánu je naplánován na příští květen nebo červen.