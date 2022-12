Průjezd některými místy také omezily havárie nákladních aut. Bylo to třeba u obce Slabce na Rakovnicku, u Tmaně na Berounsku, hlavní tah I/16 u Hořína na Mělnicku přibrzdil střet nákladního a osobního auta na kruhovém objezdu, hned čtyři kamiony zůstaly stát na kluzké vozovce u obce Podluhy na Berounsku.

Autobus s dodávkou se srazily v Jesenické ulici v obci Zlatníky-Hodkovice na Praze-západ, další autobus boural na Benešovsku – v ulici V Braňce v Čechticích. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění, ale silnice druhé třídy II/150 byla u zemědělského družstva uzavřena.

Revoluce v dopravě: Řidiči nebudou prodávat jízdenky, lidé nastoupí všemi dveřmi

Mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová ráno uvedla, že vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. „Na silnicích po chemickém ošetření leží zbytky rozbředlého sněhu, úseky udržované štěrkem jsou s vrstvou čerstvého sněhu krytou posypem,“ konstatovala. Někde se však dalo projet jen s obtížemi. Policie ráno varovala třeba před silnicí druhé třídy II/101 u obce Škvorec okres Praha-východ s bezmála kilometrovým úsekem s kluzkou vozovkou a sněhovými jazyky. Či dokonce před hlavním tahem na Plzeň číslo 27 u Jesenice na Rakovnicku: na ledovku napadal sníh a komunikace zůstala v kopci nesjízdná.

I za dne s vydatným sněžením nicméně policisté řešili také nehodu jízdního kola. Střet osobního auta s cyklistou byl nahlášen z obce Vrdy na Kutnohorsku; konkrétně z tamní Chrudimské ulice.

Na území kraje je zataženo, teploty se pohybují od minus šesti do minus dvou stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají, že by v hlavním městě a Středočeském kraji mělo sněžit do pátečního odpoledne až večera.