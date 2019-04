Máme plno, nemůžeme vás zaregistrovat, slýchávají Brňané hledající praktického lékaře. „Denně odmítám pacienty. Moji kolegové to mají podobně,“ uvedl brněnský praktik Tomáš Klobas. V Brně je nedostatek praktiků. Například předloni ve městě ubylo pětatřicet ordinací.

Ministerstvo zdravotnictví chce situaci řešit reformou primární péče, kterou právě praktici poskytují. Dá jim víc kompetencí. „Nově tak praktik pomůže lidem s většinou problémů a za specialistou ho pošle v pouze složitějších případech. Praktici budou mít více pravomocí a jejich práce bude pro mediky atraktivnější,“ přiblížila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle Klobase to nic nevyřeší. „Je to přelévání problému zleva doprava. Přetížené jsou všechny zdravotnické obory. Spíše to povede k tomu, že praktici budou zatíženi ještě více a úplně přestanou brát nové pacienty,“ uvedl.

Praktičtí lékaři v Brně

- úbytek: za rok 2017 35 ordinací

- věkový průměr lékaře: 60 let

- počet Brňanů na jednu ambulanci: 1500

- nejvíce praktiků: střed Brna

- nejméně praktiků: okrajové části Brna

- řešení nedostatku podle ministerstva: více kompetencí pro praktické lékaře, třeba péče o chronické pacienty

Výhody v navrhovaných změnách naopak vidí praktik Ivo Procházka, který je spoluautorem reformy. „Praktik by měl pacienta léčit komplexně. Proč mají v odborných ambulancích řešit nekomplikované stavy? Tam se přeci musí věnovat akutním pacientům. Například o bezproblémové diabetiky se staráme už pět let,“ přiblížil.

Na jednu ambulanci praktika připadá podle analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistik patnáct set Brňanů. Doktoři navíc stárnou. „Jejich průměrný věk je šedesát let,“ upozornil ředitel ústavu Ladislav Dušek.

Věkový průměr řešilo i Sdružení mladých praktiků na sjezdu v Brně. „Mladí praktici se bojí převzít ambulance, jelikož je to také podnikání. Tento strach musíme zlomit,“ uvedla předsedkyně sdružení Markéta Pfeiferová.

Do ambulance se zatím nechce ani medičce Anně Taušové. „Pokud vše vyjde, tak bych se ráda věnovala fetální chirurgii. Práce praktika mě zatím neláká, možná ve stáří,“ uvedla.

Kromě nedostatku a přetíženosti praktiků trápí Brno další problém. Lékaři nejsou rovnoměrně rozmístění. „Ordinace se shlukují ve středu města a na periferiích chybí. To trápí hlavně staré lidi, kterým jsou pak praktici hůře dostupní,“ řekl Dušek.

Za lékařem museli skoro dva roky dojíždět obyvatelé okrajové brněnské městské části Ivanovice. To ale skončí. Od konce dubna si tam otevře ordinaci praktik. „Dlouho nám tady chyběl. Bylo těžké ho sehnat, přestože jsme pro něj měli prostory. Naši obyvatelé tuto novinku rádi uvítají,“ informovala starostka Jana Bohuňovská.

Ambulanci praktického lékaře by chtěli i obyvatelé brněnských Kníniček. Teď se možná dočkají. Vedení ji totiž plánuje zřídit. „Postavíme novou mateřinku a starou zrekonstruujeme. Právě tam by mohla být ordinace,“ sdělil starosta Martin Žák.