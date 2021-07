Oslavenkyně se narodila v Ujčíně jako Janečková, měla tři sourozence. Tatínek zemřel, když jí byly pouhé tři roky, a maminka pracovala v cihelně v Ujčíně. Chodila do školy v Kolinci, po ukončení školy doma šila košile, poté nastoupila do výrobny košil v Kolinci.

„Vdávala se v únoru 1947. Koupili si s manželem Petrem Hlůžkem domek v Buršicích, poté pracovala v zemědělském družstvu, a to až do odchodu do důchodu. S manželem měla tři děti, oba její synové však zemřeli jako malé děti,“ sdělila její dcera Marie Makrlíková, která žije s rodinou v Kolinci a maminku má nyní u sebe.

Vitální žena

Jubilantka byla vždy velmi vitální a plná sil, až do letošního jara bydlela v Buršicích sama ve svém domě. „Nikdy nevlastnila chladničku, donedávna nakupovala v pojízdné prodejně v Buršicích, prát chodila do zdejšího rybníka. Ráda chodila do lesa na houby a na šišky. Chovala slepice, husy, králíky, kočky, psy. Za dlouhých zimních večerů drala peří, aby vnučky měly do výbavy dostatek přikrývek,“ uvedla dcera.

Dříve se tolik necestovalo, a tak babička ráda při prohlížení fotoalb vzpomíná na výlety, na které jezdívala ještě za svobodna.

Nyní jí radost dělají dvě vnučky, čtyři pravnuci a jedna pravnučka.

K jejím stým narozeninám jí přišel popřát starosta městyse Kolinec Pavel Princ, zástupci Zemědělského obchodního družstva Kolinec a Oblastní charity Sušice.