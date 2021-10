„Čokoládu máme s manželem moc rádi, náš doktor už méně. Musíme se krotit, ale přesto jsme neodolali a nakoupili jsme si krásně barevné a chuťově vynikající čokoládové výrobky. Mistrovská práce,“ usmívá se v sobotu odpoledne v areálu zámku Blanka Davidová z Prahy.

S manželem tráví na jihu Moravy celý prodloužený víkend. Kromě Valtic na Břeclavsku navštívili také sousední Lednici, Mikulov i Pálavu. „Je tu nádherně. Na jižní Moravu se vždy velmi rádi vracíme,“ dodává Tomáš David.

S taškou plnou čajů, cukrovinek, lahví medového vína a plnými žaludky odjíždí z Valtic také Ludmila Bukalová z Brna a její přítel. „Bylo to krásné odpoledne. Ochutnali jsme teplou čokoládu, karamel s arašídy z africké kuchyně a spoustu dalšího,“ říká žena.

V sobotu hodinu před uzavřením festivalu je v zámeckých prostorách stále plno. Čokoláda na všechny způsoby, kam se člověk podívá. Všechny možné barvy, vůně a chutě. Ale také marmelády, vína nebo limonády. Na pódiu pod vedením zkušeného mistra připravují děti čokoládové brownie.

Bez konzervantů

Pořádná tlačenice je také před stánkem Jakuba Vobořila z Kladna, kde příchozí obdivují ručně vyráběné pralinky. Vyskládaná plata spíš připomínají klenotnictví, než cukrárnu, jak jsou precizně vyšperkovaná. „Čokoládu, kterou zpracováváme, kupujeme v rodinném podniku ve francouzské Normandii. Pralinky vyrábíme s přítelem a bratrem třetím rokem. Začínali jsme od nuly, jako samouci. Pomohl nám internet a on-line kurzy. Nebylo to při pandemii koronaviru jednoduché, ale už nás to živí. Náplně si děláme sami. Bez konzervantů a chemických sladidel,“ vysvětluje Helena Šťastná.

Výroba jejich pralinek trvá podle ní čtyři dny a je velmi náročná. Vyžaduje přesné postupy, kvalitní suroviny a poctivou práci. „Formy na pralinky leštíme ručně, na barvení používáme přírodní barvy. Forma se nejprve namaluje, po zaschnutí se zalije vytemperovanou čokoládou, náplň, zavíčkování. To vše trvá čtyři dny,“ upřesňuje žena, která pracovala jako someliérka a její přítel jako kuchař.

Není čokoláda jako čokoláda

Podle organizátora festivalu Chrise Delattreho se snaží lidem přiblížit kvalitní čokoládu a pokusit se změnit jejich myšlení. Odklonit je od toho, aby se ládovali přeslazenými výrobky ze supermarketů, které s kvalitní čokoládou mají pramálo společného. „Lidé by se měli více zajímat o to, co jedí. Kvůli svému zdraví. Hlavně rodiče ohledně dětí. Není čokoláda jako čokoláda. Kvalitní pralinka sice stojí třicet, čtyřicet, padesát korun. Za to je v supermarketu tabulka čokolády, ale chuť a kvalita jsou úplně někde jinde. Proč neudělat třeba babičce radost kvalitní čokoládou,“ říká sympatický Francouz.

Kromě milovníků čokolády míří na valtický zámek také řada lidí, kteří mají jiné chutě. Pro ně zástupci zámku připravili Slané nádvoří. S ochutnávkou masných specialit, vín, sýrů a dalších pochoutek. „My na čokoládu moc nejsme. Přijeli jsme za vínem, které je tu vynikající. Rulandské šedé nebo Pálava. Rádi se sem vracíme, je tu krásně,“ říká v sobotu krátce před uzavřením zámeckého areálu paní Jiřina ze Žďáru nad Sázavou, která do Valtic přijela s přítelem.

Čokoládový festival pokračuje i v neděli. Otevřeno je do šesti hodin večer.