Netradiční obrázek mohli v pátek vidět obyvatelé i návštěvníci Jindřichova Hradce. V centru města totiž parkoval londýnský dvoupatrový autobus. Ikonický červený doubledecker ale na místě nestál náhodou, byl totiž hlavní atrakcí motorkářské svatby.

Motorkářská svatba vzbudila ve městě rozruch. | Video: Jana Urbanová

Své "ANO" si v pátek v obřadní síni Kaple sv. Maří Magdaleny řekli Lukáš a Iva Sklenárovi. Zatímco nevěsta pochází z Vimperku, ženich je z Nové Bystřice. „Známe se tři roky a seznámili jsme se, když jsem pracovala v baru. Oba jsme motorkáři, já zatím vlastní motorku nemám, ale jízdu na ní zbožňuji. V současné době si dodělávám řidičský průkaz,“ svěřila se nevěsta Iva.

Nápad s londýnským doubledeckerem se prý zrodil v hlavě ženicha. „Napadl mě přímo tento typ autobusu. Záměrem bylo trochu vzbudit pozornost, což si myslím, že se podařilo. Téměř nikdo ze svatebčanů vůbec netušil, že takový autobus přijede, až když se objevil na penzionu. Chtěl jsem, aby měli překvapení a zážitek,“ dodal ženich Lukáš. Slavnostního obřadu se účastnila téměř padesátka pozvaných.

Červený autobus Hradečáci dobře znají z parkoviště u místního zahradního centra, kde funguje jako kavárna. „Manipulace s tímto autobusem vyžaduje celého člověka. Specifika doubledeckeru jsou dvě. Za prvé je úplně otočený, to znamená, že řízení je vpravo a nastupování vlevo, zatímco u normálního autobusu je to přesně naopak. Druhé specifikum je, že je autobus je velmi vysoký, takže si musím dávat pozor, abych něco nevzal sebou,“ řekl majitel autobusu a zároveň jeho řidič Filip Klíma, který odvezl svatebčany do Číměře, kde veselka pokračovala.