V Třešti se na menší návštěvnosti koupaliště podepsal ještě další faktor. „Z důvodu rekonstrukce krajské komunikace vedoucí přes město jsme mohli otevřít až prvního července. Museli jsme oželet nádherné červnové dny. A tu ztrátu v návštěvnosti jen těžko doženeme,“ nechal se slyšet starosta Třeště Vladislav Hynk.

Ani v Bystřici nad Pernštejnem nejsou zatím z počtu návštěvníků nadšeni. A to pro ně letos připravili novinku v podobě nové dvojmístné skluzavky, která město vyšla na pět milionů korun. „Červenec díky teplotám patřil pod průměr v návštěvnosti. Každý druhý řeší i vstupy ohledně covidových opatření,“ připomenul další okolnost, která lidi k návštěvě koupaliště odrazuje, Jan Illek, ředitel Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem.

„Návštěvnost je tak o třicet procent slabší. Určitě se řítíme do mínusu,“ přidal se starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl. Srpen tam někdy sezonu zachraňoval, letos je ale vedení městyse skeptické. Na vině prý je hlavně povinné očkování nebo testování. „Už neplatí čestné prohlášení, lidé si musí přímo na místě udělat samotesty,“ přiblížila situaci u vstupu loucká místostarostka Lada Salátová.

Vstup se tak lidem, kteří nemají očkování nebo test, prodraží. „Vezměte si, že přijde čtyřčlenná rodina, která si musí koupit samotesty, k tomu zaplatí vstup, a jsou na pětistovce. Pak si koupí pití nebo zmrzlinu a to je pro normální lidi fakt finančně náročné. Musí pak zvažovat, jestli na koupaliště půjdou,“ vypočítal Viktor Wölfl.

„Návštěvníky obtěžuje jakékoliv prokazování se a je to pod jejich důstojnost. Navíc v současné době se na neočkované společnost dívá jako na ty „špatné“. Proto většina z nich nechce využít možnost samotestování u vstupu. A objednání do zdravotnických center na testy je na několik dní dopředu. Nikdo neví, jestli za týden, až bude volno na testy, bude taky pěkné počasí ideální k návštěvě koupaliště,“ připojila se Lucie Melounová.

Jako v době protektorátu?

Návštěvníkům se nové podmínky, které musí při vstupu na koupaliště dodržet, rozhodně nelíbí. „Tak trochu mi to připomíná dobu protektorátu, kdy lidé se žlutou hvězdou na kabátě nesměli do kina nebo do divadla. Teď taky bez očkování nebo s platným negativním testem nemůžeme skoro nikam. Už proto na koupaliště nejdu. Je to diskriminující a potupné,“ rozčílil se Jiří Král z Velkého Meziříčí.

Podobné reakce provozovatele koupališť příliš netěší. I když je na druhou stranu chápou. „Nerozumíme tomu, proč na koupališti, kde každý sedí na své dece, musí být lidé testovaní, zatímco do restaurace, kde sedí vedle sebe, mohou vstoupit a nikdo se jich na nich neptá,“ nechali se slyšet starosta a místostarostka Luk nad Jihlavou.