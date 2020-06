Na spoje metra už není nutné tak dlouho čekat. Od pondělí se například lidé na lince A v ranní špičce dočkají o tři čtvrtě minuty dříve, na linkách B a C o 20 vteřin. V odpolední špičce jsou intervaly na áčku a béčku kratší o půl minuty, na céčku o 10 vteřin.

Dopoledne mimo špičky dopravní podnik vypravuje soupravy na všech třech linkách po 5 minutách, večerní intervaly zůstávají stejné. O víkendech a státních svátcích si lidé počkají sedm a půl minuty.

Roušky musí být

Pozor! Nošení roušek či jiná ochrana nosu a úst však stále zůstává povinností.

Počet osob, které se podzemní dráhou přepraví, narůstá od konce dubna. Za běžného stavu v pracovní den cestuje přibližně 1,3 milionu pasažérů.

Po vypuknutí koronavirové krize v polovině března klesl počet cestujících až o 80 procent. Nejslabší byl týden od 23. března, kdy metrem denně jezdilo v průměru něco málo přes 200 tisíc lidí. Ve stejném týdnu minulého roku to bylo 1,16 milionu.

Metro v číslech

Pražské metro za běžného stavu průměrně přepraví 1,3 milionu cestujících. Průměrný denní počet cestujících v období od 12. dubna do 12. května činil 245 745. Minulý rok ve stejném období bylo přepraveno 953 453 lidí. Nejméně cestujících se svezlo metrem v neděli 22. března 89 755. Nejvíce osob naopak připadlo na 25. května 593 152. Stanice s největším úbytkem cestujících je Staroměstská.

Za zcela nejslabší lze označit neděli 22. března, kdy sčítače nad eskalátory napočítaly pouhých 89 755 osob. Mírný nárůst cestujících proběhl o dvou prodloužených víkendech 1. a 8. května. V minulém týdnu pak metro denně přepravilo v průměru 617 tisíc cestujících.

„Ve srovnání s loňským rokem je poptávka po MHD na úrovni necelých 55 procent,“ sdělil Daniel Šabík, mluvčí dopravního podniku hlavního města (DPP). „Počítali jsme s tím, že bodem zlomu pro další posílení provozu metra bude dosažení 600 tisíc přepravených o pracovních dnech, což je polovina běžného stavu před pandemií,“ líčil Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Z údajů ze sčítačů ve stanicích metra vyplývá, že v týdnu od 18. května jsme o pracovních dnech přepravili 553 tisíc cestujících,“ pokračoval náměstek pro dopravu. „Od pondělí 25. května po poslední fázi uvolňování to bylo 593 tisíc lidí. To představuje mezitýdenní nárůst o necelých 8 procent,“ vysvětlil Scheinherr důvody, proč byl nyní zrušen prázdninový provoz.

Co se týče jednotlivých stanic, tak největší propad cestujících zaznamenala Staroměstská. Může za to především úbytek turistů mířících do metropole, dalšími zastávkami je Pankrác a Chodov.

Úklid i dezinfekce vozů

Magistrát posiluje provoz metra v návaznosti na uvolňování vládních opatření a také na postupný nárůst poptávky po přepravě v MHD. Cílem bylo upravit provoz tak, aby se lidé nemačkali.

Dopravní podnik žádá cestující o ohleduplnost. „Nadále uklízíme a dezinfikujeme všechny vozy MHD ve stejném režimu jako v době vrcholící pandemie. V nastavených hygienických standardech nepolevujeme,“ zdůrazňuje ředitel dopravního podniku Petr Witowski. „Ozonizujeme vozy metra, autobusy i tramvaje, denně otíráme všechny tyče a madla ve vozech i na eskalátorech, používáme vyšší koncentrace čistících a dezinfekčních prostředků, děláme maximum pro to, aby se cestující v MHD cítili bezpečně,“ dodává.

DPP od čtvrtka obnoví večerní provoz tramvajových linek číslo 8 a 20, od soboty lanovka směřující na Petřín opět zastavuje také ve stanici Nebozízek.