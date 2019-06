Bojové akrobatické tanečníky Raibenshe, indický hip hop ze slamů Ta Dhom Project feat. Shri a mnoho dalších hudebníků, zpěváků a akrobatů z celého světa nabídne letošní devátý ročník Festivalu v ulicích, který se uskuteční 28. a 29. června v moravskoslezské metropoli.

Probíhat bude nejenom v ulicích centra, ale také na Černé louce, Slezskoostravském hradě i dalších částech Ostravy.

Na hlavní scéně ArcelorMittal stage, která se letos vrátí přímo na Masarykovo náměstí, zahrají nejen čeští hudebníci Michal Hrůza nebo Voxel, ale také strhující zahraniční kapely San Salvador z Francie, Oreada z Polska či Balkansambel ze Slovenska.

Na obyvatele a návštěvníky čekají bezplatné koncerty, desítky jamujících muzikantů v ulicích, pouliční divadla, promítání filmů, tanec, soutěže a sportovní aktivity. Návštěvníci budou moci ochutnat také pravou indickou kuchyni.

BOLLYWOODSKÝ TANEC

Tanci, včetně toho bollywoodského, se mohou zájemci věnovat i ve stanu Dance for Life. Pro rodiny s dětmi budou připraveny animované filmy, středověká hra na hradě, věda a technika, aktivity sdružení Balónek, Radost z písku, stolní hry Mindok a další atrakce.

HLADNOV ROCK CHOIR

V rámci hudebního programu vystoupí kromě výše uvedených jmen, také kapela Nedivoč, formace Prague Cello Quartet se čtyřmi violoncellisty, mnohačlenný Gangsters of the Swing Orchestra se známými skladbami třicátých let minulého století nebo Hladnov Rock Choir. Dalších jedenáct kapel vystoupí na scéně Musicmap.

A co je hlavní - na Festival v ulicích je i letos vstup volný.

TA DHOM PROJECT FEAT. SHRI (INDIE)

Tři studenti pod vedením hudebního mistra Viveicka Rajagopalana vytvořili zcela nový žánr indického hip-hopu. Moderní pouliční rap postavili na základy karnatické tradice, předávané z generace na generaci, která nemá obdoby. Za využití kulometné rytmické řeči konnakol rozvibrovávají hlasivky a tím i celé davy. Houpavou linku přidává specifický indický oboustranný buben Mridangam mistra Rajagopalana, který své muzikantské umění šlechtí již od devíti let, a to po boku světových hvězd, jako jsou Shri Sriram, Richard Bona nebo členové skupiny Jethro Tull.

SKUPINA SAN SALVADOR (FRANCIE)

Tři zpěvačky a tři zpěváky lze, jak kdosi chytrý řekl, zahrnout mezi jevy, které se ukážou mimozemšťanům, aby se přesvědčili, že naše planeta stojí za záchranu. San Salvador není těžké popsat, tedy pokud si z Colours pamatujete vokální skupinu Lo Cor de la Plana z Marseille a máte představu o jejím hudebním novotvaru: provensálské polyfonii zpívané v okcitánštině, jazyku spjatém se středověkými trubadúry, jehož význam v Provence už mnoho let znovu nabývá na síle. San Salvador používají pouze jednu tamburínu a strhujícího, až transovního rytmu docilují hlasy a bušením do dvou velkých bubnů. Protože mají ve svých řadách zpěvačky, pracují s naprosto odlišnými harmonickými vzorci, které navíc během jediné skladby dokážou šokujícím způsobem mnohokrát změnit, čímž vás dokonale matou pokaždé, když máte pocit, že San Salvador dosáhli k vrcholu, přijde další…

RAIBENSHE DANCE

Téměř zaniklá indická tradice povstala z popela a její tanečníci se objeví poprvé v Evropě, respektive v Ostravě. Starověký bojový tanec s prvky akrobacie se vyvinul z prastarého bojového umění, které bylo výsostnou doménou bodyguardů krále Zaminara Bengálského. Vzhledem k tomu, že performeři byli původně vojáci, byly součástí tance nejen strach nahánějící pohyby těla a ohromující akrobatické kreace, ale také ostrá kopí. Tanec prošel přirozeným vývojem, ve kterém byla ostrá kopí nahrazena dlouhými bambusovými tyčemi, takzvaný Raibansh, podle kterých dostala tato tradice své pojmenování.

KATHAKALI DANCE

Jedna z hlavních forem klasického indického tance, umělecké vyjádření typické pro jihozápadní oblast Indie. Jde o žánr „hraní příběhu“, který se vyznačuje barevně složitým make-upem, kostýmy a maskami, které nosí tradičně mužští herci-tanečníci. Kořeny Kathakali nejsou zcela jasné. Plně rozvinutý styl Kathakali vznikl někdy v 17. století, ale jeho kořeny v lidovém umění lze vysledovat už v 1. tisíciletí našeho letopočtu.

Představení Kathakali, stejně jako všechna indická umění klasického tance, propojuje hudbu a zpěváky s choreografií s výraznými gesty rukou a obličeje, pomocí kterých tanečník vyjadřuje myšlenky. Kathakali zahrnuje také prvky starověkých indických bojových umění a dávných atletických tradic jižní Indie. Tradičním tématem Kathakali je propojení prvků lidové mytologie s náboženskými legendami a duchovními myšlenkami hindských eposů. Moderněji pojaté skladby, při kterých se do vystoupení začaly zapojovat také ženské umělkyně, obsahují i příběhy západních kultur, například části Shakespearových her.

MICHAL HRŮZA

Velký současný český hitmaker se vrací do Ostravy.Spoustu písniček si budete notovat, aniž byste věděli, že je složil vždy pozitivně naladěný zpěvák Michal Hrůza. Hity jako Zakázané uvolnění, Namaluj svítání nebo Pro Emu neztrácejí své kouzlo ani poté, co je slyšíte třeba stokrát a klidně v řadě po sobě. Melancholické, ale přesto optimistické texty vyprávějí příběhy všedního dne tak, jak to jen správný bard umí, navíc za zvuku kapely, která šlape jako hodinky…