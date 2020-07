Přes den pryč, na noc doma. Trávit letní prázdniny v metropoli už nemusí být pro pražské děti nuda.

Příměstský tábor pod lany – Lanové centrum Proud Praha. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Zdroj: RedakcePříměstské tábory nabírají na popularitě. Důvod je zřejmý – rodiče, které nemohli poslat své ratolesti přes léto do přírody, o nich mají lepší přehled. A odpadá položka za nocleh – ceny se pohybují od 500 do 900 korun na den, celý týden vyjde od 1250 do 4900 korun v závislosti na náročnosti a originalitě nabízeného programu.