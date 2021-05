„Z rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana byla dnes na čestném dvoře, I. nádvoří Pražského hradu, vyvěšena jako výraz jednoznačné podpory a solidarity vlajka Státu Izrael," napsal Ovčáček na twitteru.

Izraelská vlajka nahradila na jednom ze dvou stožárů vlajku Evropské unie, kterou nechal Zeman vyvěsit po svém zvolení prezidentem. Zatímco Zeman se v současném konfliktu postavil jednoznačně na stranu Izraele, zástupci Evropské unie vyjádřili znepokojení nad událostmi na Blízkém východu a odsoudili vojenské kroky obou znepřátelených stran.

Zeman již ve středu zaslal telegram izraelskému prezidentu Reuvenovi Rivlinovi. „Vyjadřuji Státu Izrael v této těžké chvíli plnou podporu a solidaritu. Jsme s vámi!" napsal.

Na stranu Izraele se dnes postavil i ministr zahraničí Kuhlánek. Na twitteru v angličtině připomněl, že Československo podporovalo Izrael, když v roce 1948 vyhlásil nezávislost. Dodal, že za ním stojí Česká republika i nyní, kdy čelí odsouzeníhodným vojenským útokům. „Izrael má plné právo bránit své občany," dodal.

We were honored to stand by #Israel when it proclaimed its #independence in 1948, and we stand with it firmly today, as it confronts deplorable militant attacks. Israel has every right to defend its citizens. pic.twitter.com/4xNSaPsl2v