/ROZHOVOR/ „Členové dozorčích rad městských firem nepotřebují tantiémy, ale informace,“ uvedl v rozhovoru pro Pražský deník primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Co je jádrem koaličního sporu o ředitele Janečka?

Já bych to úplně sporem nenazval. Podle názoru Pirátů jsou v tomto případě manažerská pochybení zjevná. Jde jednak o to, že usvědčený podvodník Karel Březina dostal tantiému ve výši půl milionu korun za nic. Na tyto peníze za loňský rok přitom neměl žádný nárok, ten vznikl až rozhodnutím pana Janečka a dalších lidí. Další věc je ta, že Pražská plynárenská přišla o nemalé peníze, protože v rámci probíhajícího vyšetřování nemůže uplatnit odečty DPH ve výši přes 60 milionů korun. A další, téměř čtvrtmiliardové ztráty hrozí, jak je vidět, z účetní závěrky.